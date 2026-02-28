San Roque celebra el 28F con la izada de la bandera andaluza y una jornada festiva en la Alameda

La Alameda Alfonso XI ha sido este sábado el epicentro de la celebración del Día de Andalucía en San Roque con una programación que ha reunido a numeroso público en torno a la izada de la bandera blanca y verde, actuaciones musicales y actividades para toda la familia.

El acto central tuvo lugar al mediodía, cuando el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por la Corporación municipal, presidió el izado de la enseña andaluza al son del himno, interpretado por Jonathan Santiago y Manuel Berraquero. En su intervención previa, el regidor recordó la cercanía del 50 aniversario de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977, subrayando el papel decisivo de la ciudadanía andaluza en la consecución del referéndum del 28 de febrero de 1980, que otorgó a Andalucía un estatuto de autonomía equiparable al de las comunidades históricas.

Ruiz Boix apeló a seguir defendiendo los derechos sociales, reivindicando una sanidad pública de calidad, una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades y una Ley de Dependencia sin demoras, además de hacer un llamamiento a la integración y protección de la población inmigrante.

La jornada arrancó a media mañana con actuaciones de baile a cargo de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán, mientras los más pequeños disfrutaban de hinchables y talleres de manualidades. Tras el izado de la bandera, el público pudo disfrutar de un recital de Jonathan Santiago y Manuel Berraquero, con un repertorio que incluyó coplas, sevillanas y versiones de grandes figuras como Rocío Jurado.

Las celebraciones continúan durante la tarde con actuaciones en distintos espacios de la ciudad. Desde las 16:00, la Peña Flamenca Sanroqueña acogerá nuevas propuestas flamencas, mientras que la Plaza de Armas será escenario, a partir de las 18:00, de la sesión del DJ local Michael Thin y del concierto de Radio Macandé, dúo linense formado por Ernesto Márquez y Juan Luis Mendoza, con más de dos décadas de trayectoria en el panorama del flamenco fusión.