Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque
Galería gráfica
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han recorrido este 5 de enero las calles de San Roque repartiendo a niños y mayores ilusión y numerosos regalos.
La cabalgata de los Reyes Magos salió pasadas las 5:30 de la tarde de la avenida Carlos Pacheco y recorrió la calle Málaga hasta llegar a la Alameda, donde en la puerta del teatro se realizó una recepción a niños, que pacientemente habían guardado cola mientras escuchaban al Coro Ciudad de San Roque, que interpretó villancicos.
La cabalgata comenzó con diversos personajes de animación que hicieron las delicias de los más pequeños. Una carroza con niños y niñas vestidos de Pastores abrió el cortejo, en el que seguía el Cartero Real y la Estrella de la Navidad.
El cortejo lo cerraron Melchor, Gaspar y Baltasar en sus respectivas carrozas, acompañados de sus pajes, que, durante todo el camino fueron realizando regalos, papelillos, caramelos, balones y sobre todo, repartiendo ilusión
La jornada de Reyes Magos finalizó en la puerta del Teatro Juan Luis Galiardo con una recepción a los niños que quisieron acercarse a formular las últimas peticiones a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
