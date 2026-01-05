El tiempo
Descenso drástico de las temperaturas para el Día de Reyes
Manu Romero

San Roque, 05 de enero 2026 - 20:48

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han recorrido este 5 de enero las calles de San Roque repartiendo a niños y mayores ilusión y numerosos regalos.

La cabalgata de los Reyes Magos salió pasadas las 5:30 de la tarde de la avenida Carlos Pacheco y recorrió la calle Málaga hasta llegar a la Alameda, donde en la puerta del teatro se realizó una recepción a niños, que pacientemente habían guardado cola mientras escuchaban al Coro Ciudad de San Roque, que interpretó villancicos.

La cabalgata comenzó con diversos personajes de animación que hicieron las delicias de los más pequeños. Una carroza con niños y niñas vestidos de Pastores abrió el cortejo, en el que seguía el Cartero Real y la Estrella de la Navidad.

El cortejo lo cerraron Melchor, Gaspar y Baltasar en sus respectivas carrozas, acompañados de sus pajes, que, durante todo el camino fueron realizando regalos, papelillos, caramelos, balones y sobre todo, repartiendo ilusión

La jornada de Reyes Magos finalizó en la puerta del Teatro Juan Luis Galiardo con una recepción a los niños que quisieron acercarse a formular las últimas peticiones a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

1/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
2/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
3/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
4/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
5/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
6/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
7/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
8/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
9/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
10/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
11/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
12/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
13/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
14/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
15/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
16/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
17/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
18/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
19/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
20/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
21/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
22/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
23/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
24/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
25/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
26/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
27/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
28/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
29/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
30/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
31/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
32/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
33/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
34/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
35/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
36/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
37/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
38/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
39/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero
40/40 Búscate en las fotos de la cabalgata de Reyes Magos 2026 en San Roque / Manu Romero

