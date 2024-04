La joven artista Felisa Vicente inaugurará este lunes 'Mirar con el alma' en el Espacio Joven de San Roque

La artista Felisa Vicente inaugurará este lunes 22 la exposición Mirar con el alma, en la sala de exposiciones del Espacio Joven de San Roque.

Mirar con el alma es una muestra de 19 obras de arte digital creados desde la humildad de la artista Felisa Vicente. Los ejemplares elegidos para la exposición son los más importantes para la creadora y en ellos procura reflejar lo que ve y siente con la mayor sinceridad que alcanzan sus habilidades.

La muestra se podrá visitar desde el este lunes hasta el viernes 3 de mayo presencialmente en la sala de exposiciones del Espacio Joven de San Roque o de manera virtual a través de código QR.

Felisa Vicente Jiménez es una estudiante de 1º de Bachillerato de Salud en el colegio María Auxiliadora Salesianos de Algeciras. Tiene 17 años y de sí misma explica que “desde siempre el lápiz y el papel me han acompañado, he pasado mi infancia en las mesas de su estudio, y hoy por hoy el arte es para mí una necesidad. Comencé haciendo garabatos con rotuladores y después me formé junto a los artistas Fátima Conesa e Ismael Pinteño. Adoro al ser humano, me fascinan las emociones, los sentimientos, la expresión, el gesto y su asombroso ingenio pero también su pequeñez y fragilidad; por ello, suelo hacer retratos o caricaturas que enfaticen ese carácter único y me ayuden a apreciar su belleza.

Mirar con el alma es una recopilación de mis dibujos digitales, los más humildes e inexpertos que existen pero muy importantes para mí.