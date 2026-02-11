San Roque impulsa 41 viviendas asequibles y un teatro en Guadiaro con una modificación del PGOU

Las parcelas de Guadiaro en las que se construirán las viviendas y el teatro.

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de San Roque, que se celebra este jueves, llevará como principal punto del orden del día la aprobación definitiva de una modificación puntual del PGOU en Guadiaro destinada a facilitar la construcción de viviendas públicas y asequibles, además de zonas verdes y un equipamiento cultural de referencia para el Valle del Guadiaro.

La iniciativa permitirá recalificar dos parcelas actualmente de uso terciario-comercial para destinarlas a uso residencial, dentro del Plan Municipal de Vivienda, con el objetivo de crear un total de 41 viviendas asequibles, siguiendo las directrices de la Agenda Urbana Local 2030.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha subrayado que se trata de “uno de los compromisos prioritarios del mandato”, centrado en facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias que buscan su primera residencia. “Este jueves damos un paso decisivo para cumplir uno de los grandes retos del mandato: generar vivienda pública y asequible, y lo hacemos en Guadiaro, en la zona del Tornero, junto al campo de fútbol”, ha señalado.

Vivienda protegida y promoción pública

Del total de 41 viviendas previstas, 24 serán promovidas por iniciativa privada, con la obligación de destinarse a vivienda protegida para demandantes de primera residencia, mientras que las otras 17 serán VPO promovidas por la empresa municipal Emroque, destinadas a personas inscritas en el registro municipal de demandantes.

“Convertimos dos parcelas comerciales en suelo residencial para viviendas protegidas o públicas, garantizando así precios asequibles”, explicó Ruiz Boix, quien destacó el impacto social de esta actuación en una barriada con una alta demanda habitacional.

Zonas verdes y un teatro para el Valle del Guadiaro

La modificación del PGOU también contempla la creación de nuevas parcelas dotacionales, entre ellas una zona verde de casi 400 metros cuadrados y, especialmente, un espacio cultural de casi 600 metros cuadrados, donde se proyecta el primer teatro del Valle del Guadiaro fuera del casco urbano de San Roque ciudad.

Este futuro Teatro del Valle del Guadiaro, que se ubicará junto al campo de fútbol La Unión, contará con capacidad para al menos 300 espectadores y aspira a convertirse en un referente cultural para toda la zona.

“El teatro era otro de nuestros compromisos electorales y esta modificación urbanística es el primer paso para hacerlo realidad”, afirmó el alcalde, quien remarcó que el nuevo equipamiento mejorará la oferta cultural y la calidad de vida de los vecinos de Guadiaro y del conjunto del valle.