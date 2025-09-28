Veinte años de salud, veinte años de compromiso farmacéutico con Sevilla

La farmacia sevillana ha vivido una profunda transformación en las dos últimas décadas. Una evolución marcada por la innovación, la vocación asistencial y una firme voluntad de servicio público. En este especial por el 20º aniversario del suplemento Salud y Bienestar de Diario de Sevilla, es un honor poder compartir cómo la profesión farmacéutica ha acompañado, y muchas veces anticipado, los grandes cambios de nuestro sistema sanitario.

No podemos entender el presente sin recordar los cimientos sobre los que hoy construimos. La implantación de la receta electrónica en Andalucía —con el impulso pionero del entonces vicepresidente del Colegio, Manuel Ojeda— fue un hito tecnológico que marcó un antes y un después en la atención farmacéutica. También la labor de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, presidida por Avelino Romero, que promovió la donación de sangre y médula en colaboración con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, es ejemplo del papel social que puede y debe ejercer nuestra profesión. Del trabajo de

Manuel Pérez al frente del Colegio, siempre comprometido con los más vulnerables, destacan la creación de los Congresos Internacionales de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras y su incansable apoyo a las familias sin diagnóstico ni orientación clínica.

Hoy, desde la actual Junta de Gobierno, recogemos esa herencia con orgullo y trabajamos por una farmacia que avance en su desarrollo profesional, pero también en su integración real y efectiva en el sistema sanitario público. Queremos que el farmacéutico esté donde se toman decisiones, donde se planifica la salud y donde se diseñan respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad.

Por ello, en los últimos años hemos dado pasos importantes. La firma del convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla ha sido un hito para el trabajo conjunto entre profesionales sanitarios, que refuerza nuestra vocación de equipo al servicio de la salud. También hemos impulsado proyectos innovadores como Soludable, orientado a mejorar los hábitos de vida y el autocuidado de la población, y hemos apostado por una formación innovadora, como el curso “Salud Diferencial de la Mujer con perspectiva de género y sexo”, desarrollado con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer, que responde a una demanda social inaplazable.

El proyecto bandera en el que estamos muy implicados como colegio profesional en coordinación con los 4 grandes distritos sanitarios de Sevilla es el de fomentar la comunicación y colaboración de la farmacia comunitaria con Atención Primaria. Durante estos dos últimos años, hemos trabajado codo con codo con médicos y enfermeros de los distintos distritos sanitarios de la provincia, convencidos de que solo desde la colaboración multidisciplinar podemos ofrecer una atención más cercana, eficiente y humana a los sevillanos.

Veinte años después, la farmacia sigue siendo un pilar imprescindible del bienestar de los sevillanos. Y lo seguiremos siendo con la misma vocación de siempre: cuidar de la salud de las personas. Porque los farmacéuticos y farmacéuticas de Sevilla no solo dispensan medicamentos: cuidan, escuchan, acompañan, orientan y contribuyen de forma activa a la mejora de la salud de toda la población.