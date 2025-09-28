Una red hospitalaria al servicio de las personas

El grupo Vithas cuenta en Andalucía con una red cohesionada de seis hospitales que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral a sus pacientes. Con seis hospitales y 11 centros médicos repartidos por toda la comunidad, la región concentra una parte esencial de la red asistencial del grupo y refleja su capacidad de innovación, crecimiento y excelencia acreditada a nivel internacional.

Ubicados en Sevilla, Málaga, Benalmádena, Estepona, Granada y Almería, suman más de 600 camas, 50 quirófanos y un equipo de cerca de 3.000 profesionales. A escala nacional, Vithas cuenta con 21 hospitales y 39 centros médicos en 14 provincias, con más de 12.600 profesionales, lo que respalda su solidez y capacidad de inversión y crecimiento en la región.

En la provincia de Málaga, Vithas reúne tres hospitales: Vithas Málaga, Vithas Estepona y Vithas Xanit Internacional, así como ocho centros médicos. Además, Vithas Xanit es el primer hospital del grupo en Andalucía que ha obtenido la acreditación de la Joint Commission International, el sello de calidad sanitaria más prestigioso a nivel mundial. Por su parte, Vithas Granada combina capacidad asistencial y alta especialización. Igualmente, cuenta con la acreditación de la Joint Commission International, siendo el único hospital de la provincia con este reconocimiento. En la costa almeriense, Vithas Almería obtuvo en mayo la misma acreditación y ha reforzado su capacidad quirúrgica con la nueva Unidad de Cirugía de Alta Resolución, junto con equipamiento diagnóstico de última generación. Finalmente, en la capital andaluza, el grupo es referente por capacidad y cartera de servicios gracias al Hospital Vithas Sevilla, ubicado en Castilleja de la Cuesta. Junto al Centro Médico Vithas Nervión, refuerza la atención integral a los pacientes en Sevilla.

Con todo ello, Vithas consolida su apuesta por Andalucía, garantizando una atención homogénea, segura y orientada a la excelencia.