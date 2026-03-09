El debate de las infecciosas

La decisión puede tener implicaciones en la organización y en la atención a los pacientes.

RecientementeTE, los internistas de nuestro país hemos celebrado la Semana del Internista, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) para dar visibilidad a una especialidad indispensable en la atención hospitalaria. Desde hace más de un siglo, los servicios de Medicina Interna han sido garantes de la patología médica en nuestros hospitales.

Nuestra labor también está presente en ámbitos como las consultas ambulatorias, la atención urgente, el apoyo a servicios quirúrgicos, los cuidados paliativos o la hospitalización domiciliaria. Allí donde existe complejidad clínica, pluripatología o necesidad de una visión global del paciente, está la Medicina Interna.

Visión y formación

El valor de la Medicina Interna radica en su visión integradora. Muchos internistas profundizan en ámbitos concretos como las enfermedades autoinmunes, la enfermedad tromboembólica, el riesgo cardiovascular o las enfermedades infecciosas. Esta capacitación avanzada parte siempre de una sólida formación de base.

En las próximas semanas, el Ministerio de Sanidad, junto con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, valorará la creación de una nueva especialidad médica: la de enfermedades infecciosas. La Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SAMI) han mostrado su desacuerdo con esta iniciativa.

Conviene aclarar que esta posición no va dirigida contra los profesionales; el debate se centra en cuál es la mejor forma de organizar la atención sanitaria para responder a las necesidades reales de los pacientes.

Los pacientes con enfermedades infecciosas están actualmente bien atendidos con las especialidades existentes. La creación de una especialidad propia podría generar conflictos en la organización asistencial, la cartera de servicios y los recursos humanos, además del riesgo de fragmentar la atención de una patología que requiere una visión integral.

Contexto y retos

La Medicina Interna afronta este debate con serenidad. En un contexto de envejecimiento poblacional, creciente multimorbilidad y complejidad terapéutica, el reto no es crear nuevas especialidades, sino asegurar que el conocimiento experto se integre en una atención coordinada.

En este sentido, reconocemos la necesidad de contar con médicos expertos en enfermedades infecciosas, así como su acreditación mediante un Diploma de Área de Capacitación Específica (ACE) tras la especialización en Medicina Interna.

Nuestro sistema sanitario necesita sumar capacidades, no dividirlas. Reforzar el conocimiento experto sin perder la mirada integradora parece hoy la vía más sensata para garantizar un sistema sanitario eficiente y la mejor atención posible a nuestros pacientes.