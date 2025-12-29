Describen acciones biológicas de algunos compuestos presentes en el ajo

Los compuestos dialil sulfurados, unas moléculas ricas en azufre presentes en vegetales de la familia Allium como el ajo, la cebolla o el puerro, podrían modular rutas biológicas asociadas al envejecimiento saludable. Esa es la principal conclusión de una investigación española liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dirigida desde en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), publicada en Cell Metabolism.

En el trabajo, la incorporación de estos compuestos a la dieta se asoció con un aumento de la longevidad y mejoras en distintos indicadores de healthspan (años vividos con buena salud) en ratones macho a lo largo de su vida. Entre los efectos observados figuran cambios en la regulación de la glucosa, la función locomotora y medidas de neurocognición, junto a modificaciones moleculares compatibles con una menor activación de rutas relacionadas con metabolismo e inflamación.

Según explica la primera autora del estudio, María Ángeles Cáliz Molina, “estos compuestos provocan cambios en los mecanismos que modulan varias de las rutas biológicas involucradas en la progresión del envejecimiento”. “Estos mecanismos son clave para vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida”, añade.

Es necesaria más investigación sobre su potencial real en la salud humana

El estudio pone el foco en la capacidad de estos compuestos para favorecer la generación de sulfuro de hidrógeno (H₂S), un mensajero biológico implicado en defensas antioxidantes y señalización celular. En el artículo científico, los autores describen que aumentar esta señalización se acompaña de cambios en proteínas (persulfidación) y de perfiles tisulares y moleculares coherentes con un envejecimiento más saludable en el modelo animal. El investigador Alejandro Martín-Montalvo recalca que aún queda trabajo para conocer su potencial real en salud humana y que hacen falta más estudios antes de recomendar su uso con fines terapéuticos.

Además de los experimentos en animales, el trabajo incluye un estudio observacional en humanos en colaboración con el Hospital Universitario Virgen del Rocío. En él, una mayor “huella” de esos mecanismos se asoció con más fuerza muscular y menores triglicéridos, un resultado que refuerza la relevancia fisiológica del proceso, aunque por su diseño no permite afirmar causa-efecto ni derivar recomendaciones dietéticas.