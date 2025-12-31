Mujeres en la ciencia: tres perfiles que rompen barreras en campos tradicionalmente masculinos

Algo está cambiando. Lentamente, sí, pero se observa un cambio. Las grandes victorias del deporte femenino español han significado mucho más que medallas de oro. Son un ejemplo más del empoderamiento de las mujeres, unas mujeres que todavía deben reivindicar que, a igual trabajo, igual sueldo –ellas ganan de media un 20% menos que los hombres a nivel mundial–; que deben luchar por romper el techo de cristal –en 2023, solo el 11,3% de los gobernantes del mundo son mujeres, según un informe de la ONU– y, a su vez, deben lidiar con el síndrome de la impostora. No, no lo tienen fácil las mujeres.

A pesar de esta realidad, algo está cambiando. Andrea Costantini es una de las artífices de este cambio. Licenciada en Medicina y con experiencia en el sector farmacéutico, considera que convertirse en científica para Philip Morris International (PMI) -la mayor tabaquera del mundo- le brinda la oportunidad de innovar.

El objetivo es desarrollar alternativas sin humo

Para mí, no fue una elección profesional fácil empezar a trabajar en PMI –dice Andrea Costantini, directora de Asuntos Científicos para LATAM y Canadá–. Hubiera sido más sencillo seguir en una empresa farmacéutica o ejerciendo la medicina. Me motivaron mi madre y mi padre, ambos fumadores. No hay nada que pueda hacer con respecto al pasado de la compañía, pero entre todos podemos cambiar el futuro, mejorando la vida de millones de personas", destaca esta científica que trabaja con el objetivo de desarrollar alternativas sin humo que demuestren ser científicamente mejores que los cigarrillos. "A través de mi investigación en PMI, siento que tengo la oportunidad de lograr grandes cambios en la forma en la que viven las personas y, en última instancia, ayudar a mejorar la salud pública", concluye.

Andrea optó por la ciencia, un campo dominado por hombres, para intentar mejorar el mundo. En el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las mujeres son solo el 28% de la fuerza laboral. Los estereotipos y los prejuicios todavía influyen: las mujeres representan el 35% de quienes cursan estudios superiores en STEM, según la Unesco, y en carreras como informática e ingeniería, la brecha de género es especialmente alta. Sin embargo, en los últimos veinte años, ha aumentado el número de estudiantes interesadas por las materias STEM, en parte gracias a que, desde una edad temprana, se les dice que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas no son solo para niños.

¿Es el futuro realmente femenino?

Ante estos cambios, Marian Salzman, vicepresidenta sénior de Desarrollo Corporativo de Philip Morris en EE.UU., se pregunta: "¿El futuro es realmente femenino?", y responde: "No, no lo es, pero, por primera vez, tampoco es masculino. Y eso es gracias a todas las mujeres y a sus aliados masculinos y no binarios (líderes empresariales, deportistas, políticos, activistas, etc.) que hacen todo lo que está a su alcance para apoyar a las mujeres que buscan marcar la diferencia". Salzman también destaca la necesidad de que las mujeres se apoyen entre ellas "y que trabajen al unísono para garantizar que todas sobresalgan".

La Dra. Moira Gilchrist, directora global de Comunicación de PMI, considera importante que las empresas estén empezando a reconocer los beneficios de tener diferentes perspectivas en el lugar de trabajo. "Es lo que hace que una empresa sea innovadora y esté preparada para el futuro", subraya. "Como líderes, es nuestra responsabilidad ayudar a disipar los estereotipos, ¡incluso en nosotras mismas! Reconocer que también necesitamos cuestionar nuestras propias acciones y pensamientos es clave porque el sesgo puede ser tanto consciente como inconsciente".

La responsabilidad de los líderes en disipar estereotipos

Philip Morris International es una de las grandes empresas que busca alcanzar la igualdad. La compañía tabaquera, que se encuentra inmersa en una transformación cuyo objetivo es sustituir progresivamente los cigarrillos por productos alternativos, reconoce que "la igualdad de género no es sólo una necesidad moral, sino un catalizador para nuestro progreso continuo".

En lo que respecta al liderazgo femenino, afirman tener una apuesta clara, con objetivos ambiciosos. Por ejemplo, a nivel global en 2024, el 44% de su plantilla eran mujeres, y el 42% de los puestos de gestión estaban ocupados por mujeres. Esto también se aplica a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Sin duda, estos perfiles son cruciales en compañías como PMI, donde la innovación y la excelencia técnica son fundamentales para conseguir dejar atrás cuanto antes los cigarrillos. Es más, a cierre de 2024, la presencia de mujeres en este tipo de perfiles en la compañía representaba ya el 38% a nivel global.

La Dra. Gilchrist subraya la importancia de trabajar con equipos diversos, y más en la industria tabaquera, en la que tradicionalmente el hombre ha tenido una posición totalmente dominante. "La presencia y relevancia hoy en día de mujeres científicas en la industria del tabaco rompe este esquema", dice Gilchrist, quien subraya la importancia de la empatía en un buen líder para unir equipos y alcanzar logros mayores.

Jacek Olczak, CEO de PMI, añade: "Estoy sumamente orgulloso de la visión, el compromiso y los logros alcanzados por la compañía a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades para todos en el lugar de trabajo, independientemente del género. En Philip Morris estamos viviendo una transformación absoluta para avanzar hacia un futuro sin humo. Para hacer esto necesitamos diversidad de pensamiento, y solo se puede obtener con diversidad de perfiles y de personas".