Farmacia y retos sanitarios

El envejecimiento de la población, la epidemia de soledad no deseada, la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas asociada al aumento de las expectativas de vida y al progreso de la Medicina, el incremento de la falta de cuidadores y los estilos de vida más independientes de la sociedad actual, el avance de la ciencia y la aparición de nuevos tratamientos dibujan un nuevo escenario de desafíos de salud pública que requerirán soluciones imaginativas y estructurales, además de más financiación.

Necesitamos “pensar de otra forma” para afrontar todos estos desafíos sin renunciar a la universalización y gratuidad de los servicios, que concita un altísimo consenso en la sociedad española, pero garantizando la optimización de los recursos humanos, tecnológicos y económicos dedicados, de modo que cada euro empleado tenga el mejor destino posible. Y en este punto es donde entra la Farmacia, que ya hace mucho por la salud de todos los españoles, pero podría hacer más, si el Sistema Sanitario fuera preparado y entrenado para sacar más partido de la capilaridad de la red de Oficinas de Farmacia, incorporándola a esos grandes retos que tenemos por delante, como el control de los enfermos crónicos, la coordinación socio-sanitaria, el acompañamiento a los pacientes que viven solos y en situación de fragilidad, la descentralización de la atención y un largo etcétera.

Desde los Colegios Farmacéuticos españoles, y desde los andaluces en particular, no sólo estamos pregonando esta posibilidad, sino que estamos trabajando para hacerla posible. Y cuando digo trabajando, digo invirtiendo. Invirtiendo en tecnología, como aliada imprescindible para una atención más activa, segura y personalizada del paciente. Invirtiendo en formación, promoviendo la actualización y renovación de las capacidades de nuestros profesionales. E invirtiendo en investigación y conocimiento, para que todos los pasos se den con la adecuada evidencia científica.

En un contexto de sobrecarga en los primeros niveles asistenciales, la oficina de farmacia, por su capilaridad, por la formación de sus profesionales, por su cercanía al paciente, cercanía que no es sólo física sino en muchos casos también de trato e incluso afectiva, puede jugar un papel clave. Poner en el centro al paciente, como habitualmente se dice, exigiría una mucha mayor capacidad de cooperación entre la farmacia comunitaria y la Atención Primaria, que no sólo es posible, sino que es viable y funciona con éxito, como lo muestran los proyectos que hemos venido desarrollando estos años.

Programas promovidos por el Consejo Andaluz como MAPAfarma, o Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial desde la Farmacia, AxónIctus, cuyo objetivo principal mejorar la prevención del ictus en la población mediante la detección precoz de la fibrilación auricular, o AxónTabaKO, cuya finalidad es ayudar a todos aquellos pacientes y usuarios de oficina de farmacia que quieran dejar de fumar o hayan recibido prescripción médica con tratamientos financiados por el sistema público de salud, revelan el potencial de la oficina de farmacia en la prevención de riesgos para la salud y detección precoz de patologías cada vez más prevalentes en nuestra sociedad y con un altísimo impacto sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.

No quiero olvidarme de la labor importantísima que las farmacias ya realizan en materia de divulgación y sensibilización (carpas, charlas, jornadas de puertas abiertas… todo ello junto al consejo farmacéutico diario), un campo en el que compartimos responsabilidad con medios de comunicación y líderes de opinión. Aprovecho en este sentido para felicitar a Grupo Joly por el 20 aniversario de su Salud & Bienestar, sección a través de la cual está desarrollado una actividad de indudable interés general para toda la población andaluza.