La vacuna contra el neumococo, un recurso vital e infrautilizado

La Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI) sigue siendo un desafío de salud pública en Andalucía. Causada por Streptococcus pneumoniae (neumococo), puede derivar en cuadros graves como neumonía, meningitis o sepsis. Un estudio realizado durante nueve años en los dos grandes hospitales de Granada (Hospital Universitario San Cecilio y Virgen de las Nieves) lanza una conclusión clara: la vacuna salva vidas, pero no está llegando a todos los que la necesitan.

El trabajo, publicado en Infectious Diseases Now, analizó a 188 pacientes, con una edad media de 64 años, ingresados por ENI entre 2015 y 2024. Los resultados revelan una paradoja: aunque la vacuna antineumocócica estaba indicada para más del 90% por edad o patologías previas, el 58,6% no había recibido ninguna dosis.

El hallazgo más relevante del equipo liderado por la Dra. Elvira Marín-Caba y el catedrático José Juan Jiménez-Moleón, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, no es solo quién se infecta, sino quién sobrevive. La vacunación previa actúa como un factor de protección: incluso si una persona vacunada contrae la bacteria, sus probabilidades de fallecer durante el ingreso son menores. No estar vacunado se asoció con más del doble de riesgo de mortalidad intrahospitalaria frente a quienes sí recibieron inmunización.

Cerca del 70% de los casos se atribuyeron a serotipos incluidos en las vacunas disponibles

En la cohorte de Granada, la mortalidad intrahospitalaria fue del 14,4% (27 fallecimientos). Los factores que más “pesaron” fueron la edad avanzada, vivir en centros sociosanitarios o residencias (LTCF) y llegar al hospital ya en situación crítica, como shock séptico. En el análisis de supervivencia, vivir en residencia se asoció con un mayor riesgo de muerte, y el shock séptico y el ingreso en UCI reforzaron ese patrón de gravedad clínica.

La ENI no es una sola enfermedad: su comportamiento depende en gran medida del serotipo. En Granada se identificaron 29 serotipos; los más frecuentes fueron 8, 3, 22F, 9N y 11A. Los investigadores añaden otro aviso relevante: más del 30% de los casos se atribuyeron a serotipos no incluidos en las vacunas utilizadas en España durante el periodo estudiado.

En Andalucía, la vacunación del adulto frente al neumococo se apoya en recomendaciones para población de riesgo y entornos vulnerables. La comunidad incorporó como opción recomendada en adultos de riesgo la vacuna conjugada 20-valente (PCV20) en 2023, según las directrices de Andavac. Si el riesgo se dispara en residencias y en personas con dependencia, la vacunación deja de ser un simple consejo individual y pasa a ser una medida estructural de salud pública. De hecho, el estudio sugiere aprovechar la inercia de campañas con altas coberturas, como la vacunación conjunta frente a gripe y Covid-19, para reforzar otras inmunizaciones en grupos de riesgo. “Las estrategias de inmunización deben optimizarse para reducir la mortalidad”, concluyen los autores.