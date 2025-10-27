San Juan de Dios, 450 años dedicados a una gran labor sanitaria y social

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha celebrado a lo largo de los últimos doce meses su 450 aniversario en la provincia de Sevilla, un cumpleaños histórico al que se han sumado en todos los centros San Juan de Dios de Sevilla y que pone en valor la presencia de esta institución sin ánimo de lucro en Sevilla desde fechas muy próximas a la colocación del Giraldillo que corona la Giralda.

Con este juego de símiles, la actriz Paz de Alarcón, protagonista del vídeo que la Orden ha lanzado con motivo de esta singular efeméride, recorre Sevilla del brazo de un turista al que le enseña la ciudad en clave de historia. La proyección del puente de Triana o la inauguración de la Alameda de Hércules son otros hitos que sucedieron hace cuatro siglos y medio y que convivieron con el inicio de la labor de la Orden de San Juan de Dios a Sevilla. Concretamente, en 1574 llegaron los primeros hermanos al edificio de la calle Sagasta, frente a la Iglesia de El Salvador, actual Residencia de Mayores, para ocuparse del entonces Hospital Nuestra Señora de la Paz, un centro en el que atendían a personas enfermas y sin recursos, razón de ser de la institución.

En aquella Sevilla del siglo XVI, los hermanos se encargaron de curar y cuidar a las personas enfermas y sin recursos de Sevilla que lo necesitaban en este edificio. Desde aquellos años hasta ahora, la Orden Hospitalaria ha multiplicado su actividad en Sevilla atendiendo a los colectivos más vulnerables: personas enfermas, personas en exclusión social o riesgo de estarlo, infancia, mayores y personas con discapacidad.

Hace ahora justo un año, el nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla acogía el acto institucional que dio el pistoletazo de salida a este aniversario y al que acudieron representantes de las distintas Administraciones Públicas que acompañaron a la Orden de San Juan de Dios en este cumpleaños tan especial. En este acto se pudo hacer una retrospectiva acerca de cómo San Juan de Dios ha ido cubriendo necesidades de la población, sobre todo de la más vulnerable, a través de sus centros y proyectos.

La Consejera de Inclusión Social visitó la Ciudad San Juan de Dios para unirse a la celebración de este cumple. / M.G.

En palabras de la directora territorial de la Orden Hospitalaria en Andalucía y Canarias, Maria José Daza, “somos una institución sin ánimo de lucro que trabajamos donde somos necesarios, sin otra ambición y sin otro objetivo que la salud y el bienestar de nuestros conciudadanos. Hoy en el mundo somos más de 400 centros, 80 de ellos en España, 16 en Andalucía, siete de ellos, aquí en Sevilla. Y los andaluces debemos llevarlo muy a gala, porque la Orden nació en Andalucía, en Granada concretamente, donde nuestro fundador comenzó esta labor de atención a personas enfermas y sin recursos. Venimos de ahí, y en estos 450 años, los hermanos han sabido contagiarnos ese don, esa mirada de Hospitalidad con la que pretendemos seguir el tiempo que seamos necesarios atendiendo a aquellos que más lo necesitan”.

Seis centros y una fundación en Sevilla atendiendo a colectivos vulnerables

El objetivo principal de la Orden es prestar asistencia integral a los colectivos vulnerables en cualquier etapa de la vida, con la calidad y la calidez características de San Juan de Dios. Su labor se hace presente en seis de sus centros con su característica manera de hacer las cosas, la de la hospitalidad. A lo largo de los años, los centros se han ido transformando en función de las necesidades sanitarias y sociales que la sociedad ha ido planteando, para ofrecer la mejor respuesta a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Toda la labor que se lleva a cabo ahora gracias a la implicación de más de 2.000 profesionales se inició en la actual Residencia de Mayores San Juan de Dios de la calle Sagasta en 1574. Conocido como antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz, mantuvieron la actividad sanitaria hasta a principios del s. XX. Más tarde, se transformó en asilo San Juan de Dios como hogar para cincuenta mayores, y en los años 80, nuevamente, respondiendo a la transformación del concepto de centro para mayores, la residencia volvió a reinventarse, promoviendo el envejecimiento activo y la autonomía de los mayores a través de actividades en las que poco a poco se van incorporando las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para su bienestar.

El actual y renovado Hospital San Juan de Dios de Sevilla tiene su origen en Villa Amalia, un chalet que los hermanos adquirieron en 1943 para atender a niños con poliomielitis. Con el objetivo de ampliar los servicios y de adaptarse a las nuevas necesidades del entorno, el centro fue iniciando su transformación hacia la conversión a un hospital médico-quirúrgico. Desde la apertura del nuevo centro, en 2022, se ha consolidado como un centro altamente especializado, con un equipo de profesionales de referencia. Con una estructura tecnológica de primer nivel, que lidera la transformación hospitalaria en España integrando inteligencia artificial. Dedicado a la atención sanitaria y sociosanitaria, cuenta con el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) más grande de Andalucía y una unidad de convalecencia que atiende a pacientes en régimen residencial con carácter temporal.

En 1970 nace la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, un recurso para dar respuesta a los jóvenes procedentes del Hospital San Juan de Dios de Sevilla que padecieran secuelas de la poliomielitis, convirtiéndose en un centro de atención integral a personas con discapacidad. Para dotar a los jóvenes de un oficio, nace en 2003 el Centro Especial de Empleo La Paz para lograr la inclusión de los jóvenes con discapacidad física, fomentando su autonomía y participación real en la vida laboral a través de una lavandería industrial. En la actualidad, su colegio de educación especial atiende diariamente a más de 200 niños de toda la provincia de Sevilla, promoviendo su crecimiento y desarrollo personal para enfrentarse al futuro inmediato. La Ciudad San Juan de Dios también dispone de una residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas, las cuales precisan de una atención integral, continuada y multidisciplinar; y una unidad de estancia diurna, cuyo objetivo es mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal mediante programas y terapias adaptadas a la persona. El ciclo de atención integral se cierra gracias al Centro Especial de Empleo, en el que trabajan 50 personas con discapacidad intelectual que ven realizadas sus aspiraciones laborales y sociales gracias a la plena y real inclusión. La atención a la primera infancia es otro de los objetivos de la Ciudad San Juan de Dios, por ello se ha puesto en funcionamiento un CAIT, siendo el tercero de San Juan de Dios en la provincia de Sevilla, un dispositivo ubicado en Alcalá de Guadaíra para atender a los niños y niñas con dificultades en el desarrollo o riesgo de padecerlos desde su nacimiento.

En 2003 se inaugura el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, un centro de vanguardia bajo la figura del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, con una gestión innovadora integrada por la Orden Hospitalaria y el Servicio Andaluz de Salud. Este hospital público es el centro de referencia del Aljarafe y atiende en la actualidad a más de trescientas mil personas del Aljarafe sevillano y Huelva. Se distingue por su especialización, calidad e innovación, complementado con la excelencia clínica y un grupo humano formado por más de 950 profesionales que no para de crecer. Centro a la vanguardia en humanización y calidad asistencial, está certificado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con cuatro sellos de calidad ‘Óptima’, para sus servicios de Medicina, Radiología y Ginecología, y para el hospital en su conjunto. Este hospital, además, está siendo pionero en la lucha contra el cambio climático, como acreditan el premio ‘Sanidad por el clima’ por su política medioambiental y la reducción de sus emisiones certificadas en su última huella de carbono.

El Campus Docente y de Investigación en Ciencias de la Salud San Juan de Dios tuvo su origen en 2007 como Escuela Universitaria de Enfermería San Juan de Dios. Incorporándose a la Universidad Pontificia Comillas en el Curso 2024-25, se trata de un espacio pensado para la formación de alumnos con inquietudes sanitarias y sociosanitarias, materias en las que la Orden tiene una larga trayectoria. Además del grado en Enfermería que cursan 75 alumnos cada año, el campus incorpora el Centro de Formación Profesional con un total de 150 plazas anuales en cinco titulaciones, con un creciente interés por parte de los jóvenes como consecuencia de la demanda laboral de técnicos sanitarios que existe hoy.

Los Servicios Sociales San Juan de Dios de Sevilla abrieron sus puertas en pleno centro de Sevilla en el año 2010 como respuesta de la Orden ante las necesidades que planteaban cada vez más personas con escasos recursos en la ciudad. Este dispositivo social lleva a cabo una gran labor de acompañamiento a las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo para que puedan recuperar o crear su propio proyecto de vida. Este dispositivo social nació con un único programa, el comedor social, que en la actualidad se complementa con los servicios de higiene, ropería o peluquería, esenciales para que este colectivo pueda recuperar su dignidad. Alrededor de 270 personas acuden al centro a diario para recibir atención. También como respuesta a otra crisis –en este caso la Guerra de Ucrania–, San Juan de Dios se ofreció como institución de acogida.

Con el paso del tiempo, el centro se ha convertido en centro de Acogida del Programa de Protección Internacional, procurando bienestar e integración sociolaboral a 90 personas solicitantes de asilo o refugio. Son en su mayoría mujeres solas o con menores a su cargo. Todo ello a través de una amplia red de pisos distribuidos por toda la ciudad para procurarles autonomía y una integración real.

El Programa de Protección Internacional favorece la integración sociolaboral a 90 personas solicitantes de asilo o refugio. / M.G.

El último servicio incorporado en el Centro es el área de Empleo, cuyos profesionales facilitan el acceso al mercado laboral a aquellas personas en disposición de retomar su proyecto vital a través del empleo. Esta labor se realiza de la mano del tejido empresarial de la ciudad, contribuyendo así a generar una conciencia cada vez mayor acerca su potencial impacto en la vida de las personas más vulnerables. Todo esto no sería posible sin la colaboración de personas y empresas donantes, así como sin el apoyo de todas las administraciones: Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Fundación Padre Miguel García Blanco tiene su sede en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y fue creada por la Orden Hospitalaria para favorecer la prestación de apoyos y defensa de derechos y patrimonios de las personas adultas dependientes. Sus ámbitos de actuación son la salud mental, el deterioro cognitivo y la discapacidad. Actualmente, gracias a esta gran desconocida, San Juan de Dios acompaña y garantiza, a través de la provisión de medidas de apoyo que sustituye a las antiguas tutelas, que 382 personas con problemas de salud mental y discapacidad puedan vivir de forma independiente dentro de la comunidad, conservando su autonomía, en igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos.

Una Obra Social que marca la diferencia en la vida de las personas

La Obra Social de San Juan de Dios en Sevilla trabaja activamente para mejorar las condiciones de vida de personas en situaciones de vulnerabilidad en la provincia de Sevilla. Durante el último año, han atendido a más de 4.000 personas y realizado más de 80.000 atenciones sociales, con el apoyo de más de 300 voluntarios que llevan a cabo su labor en todos los centros mencionados de San Juan de Dios en Sevilla. Desde estos centros se abordan ámbitos claves como la atención a las personas con discapacidad, el apoyo a personas mayores, a personas hospitalizadas, la infancia, la exclusión social y la personas sin hogar.

Gracias a la colaboración de los 1.800 socios y donantes, su labor social continúa creciendo. Para impulsar sus acciones, animan a personas y empresas a unirse a su misión a través de programas de voluntariado corporativo específicos y participando en eventos solidarios, como el concierto de bandas de Semana Santa que se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Cartuja Center.