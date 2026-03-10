Las Rozas se convierte en capital internacional del nuevo paradigma del bienestar

El Ayuntamiento de Las Rozas y la Fundación Mundial de la Felicidad firman el documento para celebrar el Festival Mundial de la Felicidad.

El Ayuntamiento de Las Rozas y la Fundación Mundial de la Felicidad han presentado oficialmente el Festival Mundial de la Felicidad, que se celebrará del 19 al 22 de marzo en el Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo. La localidad recibirá el premio ‘Ciudad de la Felicidad’ en reconocimiento a sus políticas públicas en favor del bienestar de sus ciudadanos.

Según informó el Consistorio madrileño, el festival se enmarca dentro de un compromiso con el bienestar y la transformación social. La concejala de Educación y Cultura, Gloria Fernández, destacó que este evento posiciona a Las Rozas como una de las ciudades líderes en el ámbito del bienestar y la felicidad. "Acoger el Festival Mundial de la Felicidad es una oportunidad para situar a Las Rozas en el centro de un debate global", manifestó.

Raúl Varela, director general de la Fundación Mundial de la Felicidad, explicó que el festival no es un evento aislado, sino "el escaparate global de un ecosistema que trabaja durante todo el año en empresas, escuelas y ciudades". Este enfoque busca construir la felicidad como infraestructura real de desarrollo, abarcando áreas como la educación, la cultura y el bienestar.

El festival se celebrará en varias jornadas, comenzando con un enfoque en el liderazgo empresarial y la economía del bienestar. La jornada inaugural contará con la participación de directivos de grandes compañías y expertos en transformación organizacional. "El bienestar no es un complemento, sino un estándar estratégico alineado con la competitividad y la sostenibilidad", aseguró Varela.

UN PROYECTO CON SOLIDEZ

La colaboración de Las Rozas con la Fundación Mundial de la Felicidad refuerza su posicionamiento como ciudad comprometida con un modelo de progreso centrado en las personas. Fernández subrayó que "este convenio representa la adhesión de Las Rozas a una filosofía de transformación que entiende la educación y el bienestar como ejes de futuro".

Además, el programa incluirá la presentación de la Certificación de Bienestar Laboral (CBL), un estándar desarrollado junto a AENOR que permite medir y verificar el bienestar en las organizaciones. La jornada culminará con la Cena de Gala y la entrega del Premio FMF al Bienestar en las Organizaciones 2026, una novedad que busca reconocer a las empresas que integran el bienestar en su gestión.

La segunda jornada, coincidiendo con el Día Mundial de la Felicidad, se dedicará a la salud mental y el desarrollo personal. Se abordarán temas como el estrés, la regulación emocional y la conexión entre ciencia y bienestar. "Sin bienestar psicológico y sentido, los sistemas no funcionan", enfatizó Varela.

El tercer día del festival se enfocará en la educación y la cultura del bienestar, con presentaciones de proyectos en empresas, ciudades y colegios. Luis Gallardo, fundador de la Fundación Mundial de la Felicidad, expondrá las bases del nuevo paradigma de crecimiento desde la felicidad. Este día concluirá con la entrega del premio ‘Ciudad de Felicidad’ a Las Rozas, simbolizando la alianza entre administración local y sociedad civil.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El último día del festival estará dedicado a la participación ciudadana, con actividades abiertas para todos, incluyendo yoga, meditación y deportes infantiles. La participación en el evento estará sujeta a invitaciones, que ya se pueden obtener a través de la web. Además, el festival será retransmitido en directo por Adio.FM, emisora oficial del evento.

Este festival no solo representa un reconocimiento a Las Rozas, sino que también se alinea con la visión global de la Fundación Mundial de la Felicidad. La localidad se posiciona así como un referente en la implementación de políticas públicas que priorizan el bienestar de sus ciudadanos.