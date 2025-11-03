La percepción del riesgo marca la adherencia a los programas vacunales

La temporada de gripe y otros virus respiratorios vuelve a poner el foco en los programas de vacunación. Tras la pandemia, la sociedad mide mejor el impacto de estas infecciones; al mismo tiempo, el arsenal preventivo ha evolucionado con vacunas adaptadas a la edad y a las condiciones de riesgo. Pero más allá de la oferta de vacunas, persiste el reto cultural. “La percepción del riesgo define la adherencia”, resume Eva Almán, coordinadora del Grupo de Vacunas de ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria). España ha cimentado una alta cobertura infantil, pero el compromiso flojea en la adolescencia y vuelve a subir en edades avanzadas, cuando el riesgo se percibe de nuevo. Así ha virado el concepto a un “calendario vacunal a lo largo de la vida’”.

Eva Almán, enfermera y coordinadora del Grupo de Vacunas de ASANEC. / Juan Carlos Vázquez

Asumir ese paradigma vital requiere tiempo y comunicación eficaz. “El problema principal suele ser información incompleta, tardía o poca percepción de riesgo. Para mantener calidad de vida, además de hábitos saludables, la vacunación es fundamental”.

Desde el Covid, las infecciones respiratorias agudas cobraron relevancia

“Desde la Covid-19, las infecciones respiratorias agudas han cobrado mucha más relevancia en la opinión pública y en salud comunitaria. Son patologías de origen vírico o bacteriano que afectan a poblaciones similares y comparten vía de entrada respiratoria”, explica. “El avance clave ha sido la mejora de la prevención, es decir, mejores vacunas”.

En el terreno bacteriano, el ejemplo paradigmático es el neumococo. “Hemos pasado de vacunas polisacáridas, con una inmunidad más corta, a vacunas conjugadas más extendidas en todos los grupos de edad”, detalla Almán. Además, las formulaciones actuales amplían cobertura: “Hoy contamos con formulaciones que incluyen hasta 20 serotipos relevantes, es decir, aquellos que con más frecuencia causan enfermedad neumocócica invasora”.

En el frente vírico, la cartera se ha diversificado con vacunas de ARNm frente a Covid-19, estrategias frente al virus respiratorio sincitial (VRS) y múltiples opciones contra la gripe. “En gripe tenemos vacunas inactivadas adaptadas por grupos de edad y situación clínica: algunas con mayor carga antigénica o adyuvadas para personas mayores o con inmunosupresión”, señala. Así, “hoy las vacunas están más personalizadas según edad y riesgo”.

Además, el hecho de que gripe y Covid exijan dosis periódicas genera malas interpretaciones: “Que haya que repetir las dosis no significa que protejan menos”.

El foco preventivo se dirige a los cuadros que más mortalidad, ingresos y secuelas provocan. “Fundamentalmente hablamos de enfermedad neumocócica invasora (incluida la neumonía grave), Covid-19 grave, bronquiolitis por VRS y gripe”, enumera Almán. Estas infecciones pueden descompensar patologías previas y precipitar eventos cardiovasculares en personas vulnerables.

Los grupos de riesgo incluyen mayores, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, embarazadas y colectivos con exposición ocupacional, como el personal sanitario. Además, quienes trabajan en salud pueden ser altavoces decisivos. “En profesionales sanitarios hay buena adherencia a algunas vacunas y peor a otras”, reconoce Almán, en un margen de mejora donde influyen factores culturales y organizativos.