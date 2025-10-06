Una oportunidad para redefinir la salud cardiovascular en Andalucía

La salud cardiovascular en Andalucía afronta un cambio de época. “La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad y es un reto enorme que solo se puede afrontar con colaboración”, explicó Josefina Lloret, responsable de Comunicación y Pacientes de Novartis, durante la presentación de la mesa ‘Aplicación de soluciones innovadoras para la mejora del circuito asistencial cardiovascular’, celebrada con el apoyo de Novartis.

El nuevo Plan Andaluz de Salud Cardiovascular (PISCA), aún en su fase final de desarrollo, ha asumido un giro de enfoque: de un plan centrado en la cardiopatía como episodio asistencial a una estrategia integral que abarca promoción de la salud, prevención, rehabilitación y continuidad asistencial. “No es solo tratar la enfermedad; es preservar la salud”, resumió Juan José Gómez Doblas, director del PISCA y jefe de Cardiología del Hospital Virgen de la Victoria. El PISCA se estructura en siete líneas estratégicas y cinco áreas asistenciales —cardiopatía isquémica, valvulopatías, insuficiencia cardiaca, arritmias y muerte súbita—. “Transversalmente, incorpora investigación, equidad y perspectiva de género, además de la coordinación intersectorial con otras consejerías para actuar sobre determinantes sociales y ambientales”, añadió.

Ese cambio de paradigma necesita palancas operativas. Una de ellas es Andatrack, proyecto piloto de colaboración público-privada que está trasladando a la práctica un circuito homogéneo de seguimiento del paciente cardiovascular. En los hospitales participantes se han creado equipos multidisciplinares para identificar cuellos de botella y armonizar procedimientos entre hospital y Atención Primaria. “La novedad es la integración con los sistemas de información: herramientas digitales que guían a los profesionales y facilitan la continuidad asistencial”, explicó Mar Martínez, presidenta del Grupo Preventiva de la Sociedad Andaluza de Cardiología y coordinadora de Andatrack en el Hospital Virgen Macarena. Un avance clave es la codificación del paciente coronario en la historia clínica, que activa el protocolo correspondiente y evita pérdidas en el circuito asistencial.

La dimensión digital es, de hecho, el otro gran eje. Víctor Manuel Ortega, subdirector de Gobierno Funcional de Sistemas de Información del SAS, detalló que la base poblacional del sistema sanitario andaluz permite identificar candidatos a prevención secundaria y aplicar planes de cuidados estructurados en visitas y formularios clínicos, con registros que miden resultados y automatismos que reducen la variabilidad asistencial. Teleconsulta y videoconsulta completan un modelo pensado para una comunidad extensa y dispersa.

Desde la trinchera clínica, la permeabilidad del cambio depende de que la tecnología sanitaria sea sencilla de implementar y no falle, apuntó Javier Torres, presidente de la Asociación Andaluza de Cardiología.

La especialidad ha interiorizado objetivos de calidad de vida como criterio de éxito terapéutico. La Sociedad Andaluza de Cardiología actúa como cantera y soporte técnico para desplegar guías clínicas y procesos asistenciales en los centros. La voz de los pacientes recordó los deberes pendientes. Margarita Reina, presidenta de CardioSevilla y representante de CardioAlianza, reclamó más equidad en el acceso a la rehabilitación cardiaca fuera de las capitales, apoyo psicológico tras el evento y una participación real en la toma de decisiones, incluida la reactivación de las comisiones de participación ciudadana en los hospitales y la derivación sistemática a las asociaciones de pacientes. “No hablamos solo de mortalidad o indicadores clínicos: hablamos de vidas y proyectos que quieren mantenerse con calidad”, defendió.