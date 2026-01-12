La Fundación AMA aprueba su Plan de Actuación 2026
La estrategia prioriza formación, divulgación e investigación, y mantiene una potente línea de ayudas a proyectos sociales y de inclusión
El Patronato de la Fundación AMA, presidido por el Dr. Diego Murillo, ha aprobado por unanimidad su Plan de Actuación para 2026, que mantiene la colaboración con colegios profesionales sanitarios y refuerza tres ejes estratégicos centrados en formación, impulso a la ciencia y apoyo social.
En formación sanitaria, la entidad seguirá financiando la preparación especializada de titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología, Física, Fisioterapia y Veterinaria. El programa suma 137 becas y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de febrero de 2026.
En el ámbito de la divulgación e investigación, el Patronato colaborará con las Reales Academias de Ciencias Veterinarias, de Farmacia y de Odontología de España, además de respaldar el XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, previsto para el otoño de 2026. También se convocan los XXII Premios Científicos, dedicados este año a la investigación en la sanidad, con una dotación de 37.500 euros; las bases se publicarán en el primer trimestre.
El apartado social incluye 135 ayudas a entidades. Entre las iniciativas destacadas figuran clínicas solidarias de atención bucodental para personas sin recursos, proyectos de cuidados paliativos en oncología pediátrica y programas de salud mental y salud ocular. La Fundación convocará además una nueva edición de Mutualista Solidario y un programa específico de apoyo a comedores sociales.
En el plano internacional, continuará la colaboración con ONG y fundaciones sanitarias en África. En la misma reunión se acordó renovar por cinco años a Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, como patrono.
