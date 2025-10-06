20 años como “eslabón necesario” entre el sistema y la ciudadanía
La sección Salud & Bienestar celebra dos décadas como altavoz de pacientes, profesionales y del sistema sanitario, con una jornada de análisis y propuestas en áreas clave para la sanidad andaluza
Dos décadas de historias sobre la salud y el sistema sanitario, a través de testimonios de profesionales y pacientes. Veinte años acompañando cada semana el devenir de un sector con gran peso social y sus protagonistas, a través de miles de páginas, reportajes, imágenes y titulares. Sevilla acogió el pasado lunes la jornada ‘La Salud que queremos’, un foro de análisis y propuestas para celebrar los veinte años de la sección Salud & Bienestar, que cada domingo publican los periódicos de Grupo Joly. El encuentro contó con el apoyo de Novartis, Takeda, Bidafarma y Hospitales Pascual.
La apertura del acto estuvo a cargo de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que hizo énfasis en el rol de los medios de comunicación como “eslabón necesario” entre la Administración y los ciudadanos en todos los ámbitos, y ha agradecido “especialmente la colaboración en la concienciación ante la prevención y la promoción de hábitos saludables”. “Cuando informáis de las campañas de vacunación o de los cribados sois un activo en salud”, añadió.
Asimismo, puso en valor el papel de los medios de comunicación en la promoción de la salud, ya que “trasladan una información rigurosa y contrastada de los avances médicos y en la gestión sanitaria a los ciudadanos sin generar alarmas inexistentes, pero también crítica constructiva, que nos hace ver los puntos en los que debemos mejorar”.
