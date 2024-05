Lo del gafe que persigue al proyecto quizá sea cosa del nombre, “centro de interpretación”, es decir, ni chicha ni limoná, ni museo ni casa natal, la cual, por cierto, permanece abandonada a su suerte en el corazón de la Bajadilla. La denominada “Ruta Paco de Lucía” es un camino fantasma que nadie en la ciudad sabe dónde empieza y donde acaba pero que, en cualquier caso, debería tener como referente el futuro Centro de interpretación Paco de Lucía, sito en la vieja sede de la Jefatura de la Policía Local. Un cartel ya visible en el exterior identifica el edificio como “La casa de Paco”, aunque no, porque el artista no guardaba buen recuerdo de aquel lugar, un antiguo sanatorio al que siendo niño le llevaban para vacunarle.

Rafa Máiquez recordaba ayer en Europa Sur que la primera fecha fijada por el Ayuntamiento para tener listo y abierto el Centro de interpretación fue diciembre de 2020, pasados dos años desde la concesión de la subvención europea de un millón de euros aproximados. La pandemia, el sobrevenido sobrecoste de los materiales y un concurso de adjudicación desierto retrasaron las obras y la prometida inauguración. Se aprobó una prórroga, luego otra, una tercera, una cuarta y así hasta ocho, la última, que expiró el pasado 30 abril... con los albañiles enfoscando aún las paredes.

Las promesas de inauguración también se han ido sucediendo: 30 de junio de 2022, 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023, abril de 2024… Nadie obligó a los munícipes a fijar esos plazos ni nadie les ha criticado en demasía porque se entendía, o se quería entender, que había buena voluntad por su parte y obstáculos importantes, pero ellos mismos se han metido en la boca del lobo sin que a estas alturas puedan decir siquiera con aproximación cuándo se podrá cortar la cinta inaugural.

El problema no es ya que “La casa de Paco” no pueda estar abierta al público en 2024, coincidiendo con en el décimo aniversario de la muerte del artista -qué manía con conmemorar los fallecimientos, cuando lo suyo es celebrar la vida- sino la posible pérdida de la subvención y el aumento de costes de un proyecto que a finales de 2023 frisaba ya los dos millones de euros. Para capear el temporal asegura el Consistorio que la Junta de Andalucía ha comprometido 200.000 euros, si bien esa cantidad no aparece reflejada en los Presupuestos de 2024 -ni un euro tampoco para el prometido Conservatorio superior de Música Paco de Lucía-, y anuncia en paralelo que va a pedir al Gobierno de España su contribución en los Presupuestos Generales del Estado... de 2025.

Mención aparte merece el acuerdo económico alcanzado con la amplia familia del artista a fin de que esta ceda algunos derechos y varios enseres pertenecientes al maestro para ser mostrados en el centro de interpretación. Al igual que se ha hecho en San Fernando con el centro análogo dedicado a la figura de Camarón (que surgió en paralelo al de Algeciras, pero que está abierto al público desde julio de 2021), el acuerdo con la familia del artista debe hacerse público, de la misma forma que debe conocerse qué modelo de gestión de las instalaciones tiene en mente el gobierno municipal algecireño, si público o en concesión administrativa mediante el preceptivo concurso público, y a quién quiere poner al frente de su dirección.