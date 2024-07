Vox clarifica el panorama; el PP, también

La decisión de Vox de romper, de forma unilateral, los acuerdos de gobierno que mantenía con el PP en cinco comunidades, clarifica el panorama político en España de tal forma que no es arriesgado afirmar que se abre una nueva etapa en la complicada legislatura que se inició con las elecciones generales de hace un año. Son muchos los analistas que afirman que la oposición de Abascal al reparto de menores migrantes en las autonomías ha sido sólo la excusa, cargada de populismo y demagogia, para una operación política que permita al partido de la derecha radical salir de la órbita del PP, dado que las coaliciones en las autonomías no solo no le han reportado beneficios electorales, sino que ha permitido que salga una opción aún más extremista que le disputa su espacio político. Sea como sea, lo que ofrece pocas dudas es que el gran beneficiario del anuncio hecho por Vox en la noche del jueves son el PP y Alberto Núñez Feijóo. Los populares se quitan, sin mayor coste por ahora, la mano en el cuello que les tenía puesta Vox y que apretaba o aflojaba en función de sus propias conveniencias. Es hoy casi un lugar común en la política española afirmar que, si no hubiera sido por los acuerdos con Vox tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 y la pésima gestión de sus negociaciones, Feijóo sería presidente del Gobierno. El PP tiene ahora la oportunidad de enmendar ese error, centrar su mensaje a la búsqueda de un sector importante del electorado que hoy está huérfano de referencias y remarcar su papel de partido sistémico que tiene en la defensa del Estado su primer compromiso. Ello no significa dar un cheque en blanco al Gobierno de Pedro Sánchez, sino más bien todo lo contrario. Feijóo tiene ahora las manos más libres para hacer una oposición dura y contundente, pero desde la racionalidad y las alternativas constructivas. También la derecha moderada ve clarificado el panorama y más despejado su futuro.