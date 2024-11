Sombras sobre el Congreso del PSOE

El PSOE inicia hoy en Sevilla un Congreso destinado a reafirmar la adhesión sin fisuras a Pedro Sánchez y a cerrar filas ante la evidente debilidad del Gobierno que preside su secretario general. En teoría, el cónclave socialista se celebra en una situación de comodidad institucional para los socialistas: están en el poder en España y tienen un liderazgo sólido e indiscutido. Y esta es la imagen que se va a intentar proyectar durante este fin de semana. Pero cualquier observador de la vida política nacional puede apreciar que tras esa capa de aparente fortaleza se ocultan tensiones de todo tipo que pueden afectar de forma muy grave al futuro a corto plazo del partido. El PSOE sufre un serio desgaste ante sectores importantes de la opinión pública por sus pactos con fuerzas que están en los márgenes del sistema y que sólo tienen estrategias identitarias, tiene un problema muy serio de representación territorial en comunidades que siempre han sido clave para ellos, como Andalucía, Madrid o el País Vasco, y, por si todo esto fuera poco, empieza a verse acosado de forma muy seria por acusaciones de corrupción. Los casos que afectan al ex ministro José Luis Ábalos y la trama denunciada por el empresario Víctor de Aldama, la imputación de la esposa del presidente del Gobierno o la del fiscal general del Estado van a proyectar de forma intensa su sombra sobre el Palacio de Congresos de Sevilla. En este clima, no cabe esperar grandes decisiones estratégicas en el PSOE ni una ordenación programática que lo haga reconectar con un electorado que, según todas las encuestas, empieza a darle la espalda. La gestión de la DANA de Valencia ha evidenciado aún más que al Gobierno le falta músculo político y que dedica todos sus esfuerzos a sortear las tormentas que se desatan un día sí y otro también. Así las cosas, no cabe esperar grandes resultados de un Congreso que tratará, en todo caso, de achicar las muchas vías de agua que se han abierto en una nave que parece estar a la deriva.