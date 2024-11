Las gravísimas acusaciones de Aldama

Las gravísimas acusaciones del comisionista Víctor Aldama ha abierto un nuevo frente en el seno del Gobierno del Pedro Sánchez. El caso Koldo ya no sólo se ciñe al círculo más cercano del ex ministro Ábalos. Las sospechas apuntan ahora directamente al presidente del Ejecutivo, a su esposa y a otros ministros como Marlaska, Víctor Torres y Teresa Ribera. Las denuncias del delincuente confeso ante la Audiencia Nacional han invitado al líder de la oposición a mostrarse dispuesto a impulsar una moción de censura contra Sánchez, pero Feijóo aún no dispone de los apoyos suficientes, por lo que no deja de ser otro brindis al sol. Pero las declaraciones de Aldama sí han obligado al PSOE a presentar, en menos de 24 horas, una querella conjunta para defender el honor de todos los señalados.

Hasta ahora, tanto Sánchez como los miembros de su gabinete habían respondido al caso Koldo y todas sus conexiones con evasivas, pero la calculada confesión del comisionista, que llega incluso a autoinculparse en varios delitos para lograr su propio beneficio en la causa, ha forzado al PSOE a reaccionar sobre la marcha sin titubeos. Hay que tener en cuenta la presunción de inocencia de todos los inculpados por el imputado y máxime cuando Aldama ya no tiene reputación que proteger y por el momento no ha presentado una sola prueba de sus acusaciones. Cuesta creer en este caso que se cometieran algunos de los delitos de la forma tan burda en que los ha descrito, por lo que habrá que permanecer atentos a ver cómo acredita el pago de esas mordidas. También hay que dejar a la Justicia que termine el trabajo que ha empezado. Pero lo cierto es que con los ataques de un presunto delincuente, el Gobierno ya no se puede conformar con echar balones fuera y ha de empezar a explicar la libertad de movimientos de este comisionista por la sede del partido y por los pasillos de los distintos ministerios implicados.