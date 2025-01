España tendrá que gastar más en defensa

Hasta ahora la única alusión de Donald Trump a España desde que el pasado día 20 accedió a la Presidencia de Estados Unidos ha sido para resaltar que es uno de los países que menos gasto dedica a defensa. Eso aparte de demostrar un desconocimiento absoluto sobre la realidad económica y política del país al colocarlo en el bloque de los BRIC, en el que están Rusia, Brasil o China. Pero en lo primero al mandatario estadounidense no le falta razón. España es uno de los países de la OTAN con menor gasto militar, apenas un 1,28% del PIB, y tiene un compromiso de elevar la inversión hasta el 2% en 2029. Pero la realidad va por otro lado. La nueva administración de Washington considera que un nivel adecuado estaría en el 5% del PIB y la propia OTAN le pide al Gobierno de Pedro Sánchez que lo eleve al 3% en el plazo más breve posible. Es evidente que España va a tener que hacer frente a sus obligaciones dentro del bloque defensivo en el que participa. Trump va a ser un factor determinante en esta política durante los próximos años, pero, aunque hubiera otro inquilino en la Casa Blanca, la situación geoestratégica mundial, en general, y la europea, en particular, van a obligar a reorientar la actuación española en esta área. Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. La fuerte oposición que va a encontrar con Sumar dentro del Gobierno de coalición, y también en sectores de su propio partido, se va a añadir a las dificultades derivadas de no tener un Presupuesto en el que esta política quede inscrita. Además, el Ejecutivo tendría que hacer ejercicios de equilibrismo para aumentar sustancialmente el gasto en defensa sin tocar las partidas del escudo social del que presume. Un difícil sudoku que, sin embargo, tendrá que afrontar con urgencia. España tendrá que dedicar más recursos a la defensa y esa es una realidad que no podrá eludir.