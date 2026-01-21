Adamuz y el castigado prestigio del ferrocarril

La comunicación por la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid va a estar interrumpida, al menos, durante dos semanas. Ello da idea de la gravedad de lo ocurrido en la noche del domingo en Adamuz, del desconcierto de los investigadores para determinar las causas últimas del accidente y de las dificultades para blindar la seguridad del tráfico. Descartado en la práctica que la tragedia tuviera su origen en un fallo de algunos de los dos trenes, todas las miradas se centran en las vías.

La infraestructura en el tramo afectado se renovó recientemente dentro del programa de mejora emprendido en la línea que se inauguró en 1992 y estaba pendiente solo del cambio a un sistema de señalización más moderno. Todas estas circunstancias no anulan la enorme presión a la que esté sometida una vía por la que circulan cada día cerca de doscientos trenes en uno y otro sentido ni el hecho de que, según han relatado trabajadores de las operadoras, en esa zona se registraba con frecuencia una excesiva vibración de los convoyes.

Urge que Adif, la sociedad pública que administra la infraestructura, aclare a la comisión investigadora del accidente todos los datos relativos al funcionamiento de ese tramo. Pero ello no puede soslayar el hecho de que desde la liberalización dictada por la UE y la entrada de operadores privados se ha producido un incremento de tráfico cuyas consecuencias deben analizarse con meticulosidad.

España se ha convertido en los últimos años en un país dependiente del ferrocarril en lo que se refiere a la movilidad de las personas. La extensión de la red de alta velocidad ha sido el hecho determinante que ha propiciado este fenómeno. La rapidez, la llegada directa al centro de las ciudades y la seguridad conformaron una oferta que tuvo desde el comienzo una enorme aceptación. Tras el accidente de Ademuz es necesario recuperar el castigado prestigio del ferrocarril. La alta velocidad es uno de los factores clave que articulan el país.