Crisis aplazada

Aunque es una norma de elemental eficacia política que las crisis de gobierno se hagan por sorpresa para no alimentar largos periodos de especulaciones y tensiones en los partidos, Juanma Moreno ha optado por lo contrario. Ha puesto encima de la mesa la posible sustitución de algunos de sus consejeros, aunque ha diferido el anuncio hasta después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Será entonces cuando formalice la sustitución en la Consejería de Agricultura, cuya titular es candidata en la lista del PP para esos comicios, y no se sabe cuántas más. No se le puede acusar a Moreno de bisoñez política, por lo que esta remodelación aplazada responderá a un planteamiento predeterminado, tendente quizás a movilizar a un equipo en el que no se aprecia un excesivo dinamismo. Al margen de los aspectos puramente estratégicos, la oportunidad de una remodelación del Gobierno andaluz parece justificada. No porque se aprecie en las encuestas o en la percepción social un deterioro excesivo o un repunte preocupante de la oposición. Más bien todo lo contrario. La buena marcha del PP en las encuestas se debe en buena parte a la incomparecencia del PSOE. Pero sí hay departamentos en el Ejecutivo que han sufrido una clara erosión, el caso más nítido es el de la Consejería de Salud, que justificaría un recambio y porque se aprecia en los escasos momentos de crisis que se han vivido en esta legislatura una excesiva soledad del presidente. Ocurrió de forma muy clara en la situación que se creó por la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana y su posterior retirada o en cualquiera de los varios episodios de tensión vividos en la sanidad pública. Aunque la sólida mayoría absoluta de la que goza el PP le garantiza una legislatura sin sobresaltos, reforzar los perfiles más débiles del actual Gobierno es una forma adecuada de empezar a preparar la próxima, a la que Moreno quiere ir, como es lógico, con el mínimo desgaste posible.