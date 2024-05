Correa de transmisión

La puesta en escena del acto central del pasado Primero de Mayo reflejó la pérdida de peso social de los sindicatos y la profunda crisis de identidad que atraviesan las organizaciones encargadas de la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo de menos, fue la escasa asistencia a las manifestaciones que se celebraron en toda España. La principal convocatoria, la de Madrid, apenas reunió a diez mil personas y en Andalucía también fue muy escasa la participación. Lo trascedente, fue el hecho de que los actos se convirtieran en mítines a favor del Gobierno en los que los sindicatos actuaron como meras correas de transmisión de las consignas oficiales a favor de la pretendida regeneración democrática que apadrina Pedro Sánchez tras su amago de espantada. No hace tanto tiempo que los sindicatos eran potentes agentes sociales con una enorme capacidad de influencia y que actuaban con absoluta independencia. En la historia reciente de España están las huelgas generales que no dudaron en convocar con gobiernos socialistas en el poder o el papel que jugaron en la sombra durante las elecciones andaluzas de 2012. Hoy los tiempos son otros. Las dos centrales mayoritarias son una sombra de lo que fueron y presentan un perfil bajo. Los sindicatos, por su propia condición de representantes de los trabajadores, deben jugar un papel fundamental en la articulación de la democracia. Son un agente social con el que hay que contar a la hora de establecer las políticas que más inciden en la calidad de vida de los ciudadanos. Pero para cumplir esa función deben ser organizaciones fuertes que gocen de autonomía y de criterio propio. No les corresponde hacer de comparsa de los intereses del Gobierno, por muy legítimos que puedan parecerles a sus dirigentes. Unos sindicatos fuertes e independientes son un elemento sustancial de una sociedad democrática. Cabe preguntarse si hoy en España las centrales mayoritarias cumplen ese papel.