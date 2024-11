De zona cero.

Ni siquiera por las víctimas aún mojadas sobre la mesa por la Dana son capaces de unir a quienes los representaban en el Hemiciclo. Todo el Congreso estaba de acuerdo en suspender la sesión por respeto a las familias en tal desastre y, a continuación, no lo hicieron con el debate sobre el control de RTVE. Así, estos personajes de dudosa moral sacaron adelante la moción, con la ausencia de la oposición y Compromís, que no asistieron por consideración a esa desgracia. El foco no estaba ni está en ustedes. No era el día para seguir aferrándose al sillón, era el día para honrar sus muertes y ayudar a los supervivientes. Es una falta total de empatía de recibo. Bajeza despreciable en mayúsculas, vuestra actitud os ha retratado como personas y como representantes de un partido que cada día está más irreconocible. La vida es demasiado corta para hacerla mezquina y ustedes la hacéis a diario con vuestros actos. "Solo el Pueblo salvará al Pueblo". ¡Amunt Valencia!