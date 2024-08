De tatuajes

Algeciras/Si leemos o buscamos la historia de cuando se empezó a escribir o dibujar sobre la piel humana, nos perdemos en la noche de los tiempos. Hasta hace pocas décadas, aquí en suelo patrio, sólo los llevaban presidiarios, marineros o legionarios y no estaban bien vistos por entonces. Pero eso pasó a la historia. Ahora, sea por moda, rebeldía o por pasión hacia ellos, se han impuesto en personas de cualquier edad. En mi caso tienen que tener un momento vital detrás, cuando los miro, me involucran emocionalmente, son momentos específicos de mi vida grabados. Está claro que para gustos colores. Los hay sinsentido, artísticos, realistas, profesionales o amateurs, pero siempre con sellos personales. Como dijo Johnny Depp: "Mi cuerpo es mi diario y mis tatuajes, mi historia". He dicho