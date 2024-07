De sombras.

Corrían los 70 cuando un servidor volvía a casa. Era verano y ya oscurecía. En un momento dado vi como mi sombra se reflejaba al pasar por cada farola y se escondía entre una y otra. En esa época no le preguntaba a mis zapatos dónde me llevarían, pero me subyacían sus poéticas formas. Ese juego entre la claridad y el lado oscuro de la vida, siempre presente en nuestra existencia, y que de otra parte, no podría ser de otra manera, dan mucho juego visual en el noble arte de la fotografía.

Decía Ansel Adams: “No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso”, como buscar luces fugaces tras esa sombra que se esfumó por aquella esquina de cualquier callejón.

Me siento debajo del zaguán, dejo mi cámara sobre la mesa y disfruto del momento entre los claroscuros que se cuelan entre cañas y chumberas.