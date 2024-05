Los dos tipos de soledad más comunes son la impuesta y la voluntaria. Ambas obtienen la misma finalidad. Por eso mantener la azotea joven lo es todo. Lo define así Clint Eastwood, de 93 años: "No dejo entrar al viejo. Me mantengo ocupado. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. No dejo entrar al viejo criticón, hostil, envidioso, murmurador, lleno de rabia y de quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y proyección".

Yo también pienso negarme cuando mi anciano interior algún día intenté salir. Le daré con la puerta en las narices: Pienso seguir creando, fotografiando, escribiendo, perdiéndome en librerías, conociendo personas con una copa de vino de por medio. ¡Salud! Y disfrutando de cada grano de arena del reloj vital, hablando, amando, sintiéndome vivo. La existencia es un viaje sin destino cierto. He dicho.