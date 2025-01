Siempre he pensado que la Administración debe estar al servicio de la ciudadanía y no vivir de ella. Que todo servidor público piensa, plantea, organiza, planifica y lleva a cabo su labor para la mejora de la sociedad en ámbitos como la justicia, la defensa, la seguridad, la sanidad o la educación y el bienestar social. Y, por supuesto, los políticos que están al cargo de estas responsabilidades, todos están porque han querido y nadie los ha obligado, también son servidores públicos.

Como decía El Brujo este domingo en el Teatro La Velada de La Línea: “He sido tan progresista toda mi vida que con los años que han pasado ya soy conservador”. Mi grado de frustración con estos políticos “profesionales” y sus cortes de cargos de confianza ya no puede crecer más.

El problema que han creado estos días es el siguiente. Veintisiete centros de Participación Activa de la Provincia de Cádiz, pertenecientes a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, que tienen más de 95.000 usuarios, se han quedado sin actividades subvencionadas en enero.

Debemos tener en cuenta que la mayoría de estos usuarios son personas dependientes que no tienen ningún tipo de actividad ni contacto personal fuera de este entorno y al desaparecer estas actividades durante el mes de enero se ha agravado la soledad no deseada que tan bonita queda en el nombre de la Dirección General.

Nos podemos consolar que la única provincia de Andalucía que se encuentra en esta situación es Cádiz, pero lo curioso es que ha ocurrido cada vez que termina un contrato con la empresa concesionaria. ¿Esto es dejación, mal hacer o incompetencia? Una administración al servicio de la ciudadanía hace tiempo hubiese asumido estas actividades y a los trabajadores de estas como propios.

Además de los 95.000 usuarios, más de un centenar de trabajadores están sin empleo este mes. Después todos hablan de crear empleo estable.

Pero ¿sabéis a través de quién me he enterado de este problema? Por un vendedor de cupones de la ONCE. Esto es como el aleteo de una mariposa. Al no haber actividades vende menos, como desayunos en la cafetería, la reducción de ventas en los comercios cercanos e incluso las peluquerías me han comentado que tienen menos clientes.

Esperamos que Susana González, concejala del partido popular de La Línea de la Concepción y parlamentaria andaluza por Cádiz, se pase por los centros de Participación Activa, empezando por los de nuestra localidad, escuche a los usuarios y a los trabajadores para, a continuación, ser sus voces en esa Delegación. Y si tiene que montar un pollo, pues que educadamente lo monte.