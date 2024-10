Saltar paredes y abrir las ventanas: unas notas sobre el urbanismo de Tarifa

Tarifa/En 1852, Napoleón III encargó a Haussmann la transformación de la vieja y medieval ciudad de París, sumergida ya en los valores de libertad, igualdad y fraternidad. El urbanista concibió un plan ambicioso y radical que transformaría la ciudad, convirtiéndola en menos de dos décadas en la más moderna del mundo. Esta transformación generó una fuerte oposición en la ciudadanía, que temía la pérdida de identidad de la vieja ciudad sin saber que esta, estaba agonizando. Culminado este plan, los parisinos y el resto de la humanidad rebautizaron a París como La ciudad de la luz, y hoy nadie duda de este título tan etéreo.

Los resultados de esta planificación urbana pronto tuvieron repercusión en el resto de Europa, y muchas de sus grandes y viejas ciudades comenzaron a tomar conciencia: o se transformaban o morían en el catálogo de las ciudades perdidas. Barcelona, a pesar de la oposición de sus ciudadanos ante la imposición gubernamental y el miedo al cambio, encontró en el ingeniero Cerdá a un maestro que planificó la reforma y el ensanche de la ciudad. A pesar de las críticas iniciales, hoy nadie concibe Barcelona sin la riqueza de su retícula, su diagonal, su modernismo y lo mejor de la ciudad Gótica.

En estos días, Tarifa ha presentado, desde la iniciativa público-privada, el germen para la renovación y transformación de su frente litoral junto a la playa de Los Lances. Este frente presenta evidentes carencias y falta de planificación, por la saturación del territorio y la negación al océano (hoy fuente de riqueza) que esta parte de la ciudad y sus viejas o degradadas edificaciones dan la espalda, como así ha quedado recogido en numerosos documentos publicados por prestigiosos urbanistas.

Con la mayor parte de sus casi 420 km² protegidos bajo la figura de parque natural, Tarifa tiene la oportunidad de transformarse y renovarse en aquellas zonas donde esta riqueza no se vea amenazada. El frente litoral planteado en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la sociedad Gran Parcela S.L., tras la adquisición de dos parcelas de este entramado urbano, es una de esas zonas. En un marco normativo y legal cada vez más perfeccionado, y con la tutela de la administración como garante de la función pública del urbanismo que ha asumido de forma veraz los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica, no encuentro ninguna razón para que Tarifa no pueda aprovechar esta oportunidad única, y a tiempo, para transformarse y renovarse.

Ahora es el momento de que ciudadanos y administraciones trabajen juntos para sacar adelante este proyecto que permitirá a Tarifa dar un paso hacia el futuro, sin perder su esencia. Es la oportunidad de convertir nuestro frente litoral en un ejemplo de modernidad y sostenibilidad, de re-imaginar el espacio en el que vivimos y abrirlo al Océano que nos da vida. No podemos quedarnos quietos mientras el mundo sigue avanzando.

¡Hagamos historia juntos! Cada idea cuenta, cada paso hacia adelante transforma. Este es nuestro momento para dejar huella y crear una Tarifa que respete su pasado, pero que mire de frente al futuro. ¡Construyamos la ciudad que queremos y necesitamos! ¡Es el momento de actuar!

Saltemos paredes y abramos ventanas.