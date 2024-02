La retirada de Gibraltar de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se anunció el 23 de febrero de 2024. Es un paso adelante de primera clase y un enorme logro que mejorará enormemente la economía al facilitar el comercio internacional y las transacciones financieras.

Se determinó que Gibraltar había logrado “progresos significativos” en la rectificación de las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo que se habían encontrado en el pasado. Se constató que ha completado con éxito su plan de acción establecido por el GAFI.El GAFI concluyó que Gibraltar “ya no estará sujeto al mayor proceso de seguimiento del GAFI [...] después de una visita in situ exitosa".

España sigue estando fuera de sintonía al etiquetar a Gibraltar como una jurisdicción en la lista negra desde su perspectiva. Esto viola su compromiso internacional de sacarnos de la lista dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del tratado fiscal sobre Gibraltar.

Cooperación continua

Gibraltar seguirá cooperando con el organismo regional del GAFI para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la lucha contra la proliferación (que generalmente implica la fabricación, la manipulación, la manipulación o el desarrollo de sistemas de armas nucleares, químicas o biológicas).

Es una cooperación continua que se espera de todas las jurisdicciones. La lucha contra el crimen es interminable.

Felicidades por todas las partes

Hay que felicitar a todos los que han participado en lograr la eliminación de Gibraltar de la “lista gris” del GAFI. Incluyen a todos los que han tenido algo que ver con ese logro en todos los campos, ya sean ministros o servidores públicos, agentes, reguladores y autoridades.

Nigel Feetham, Ministro de Justicia del GSLP-Liberal, que ahora está a cargo de los asuntos relacionados con el GAFI, reconoció el esfuerzo colectivo diciendo: “Lo hicimos juntos... Este logro es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todas nuestras agencias de aplicación de la ley, reguladores, y autoridades”.

El Ministro Principal, Fabián Picardo, también reconoció ese esfuerzo generalizado y dijo: "Estoy agradecido a todas las agencias y autoridades que han contribuido a este trabajo, así como al sector privado que se ha unido de todo corazón a nuestra lucha contra el crimen económico".

Ambos también reconocieron, muy acertadamente, el trabajo realizado por los anteriores ministros Albert Isola y Samantha Sacramento para lograr la "exclusión" de la lista.

Beneficios de la lista blanca

El Gobierno de Gibraltar ha reconocido que estar en la “lista blanca” es enormemente importante. Es un avance que refleja y reconoce el compromiso inquebrantable de cumplir con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Significa que la economía de Gibraltar ya no se verá perjudicada significativamente por el hecho de que la jurisdicción esté en la “lista gris”. Ayudará enormemente al desarrollo futuro.

Esto da como resultado que Gibraltar ya no esté bajo “supervisión intensificada” por parte del GAFI. El GAFI considera que cumple con los estándares mundiales del GAFI sobre las áreas que monitoriza.

Ventajas prácticas

En consecuencia, la “exclusión de la lista” ayuda favorablemente al crecimiento económico, facilita las transacciones transfronterizas e incentiva la inversión interna.

La desventaja de estar en la “lista gris” era que desincentivaba las relaciones comerciales en general debido al trabajo adicional necesario y al costo adicional para superar los obstáculos y los consiguientes retrasos causados. Estos solían afectar a las empresas que intentaban comerciar y realizar transacciones financieras con Gibraltar mientras estaba en la "lista gris". El obstáculo ya pasó.

Por lo tanto, la economía ya no se verá sustancialmente perjudicada por, por ejemplo, sufrir una menor recepción de pagos internacionales, una menor inversión extranjera directa, menores pasivos transfronterizos y una disminución de las entradas de capital e inversión directa.

Picardo dijo: “La 'lista blanca' del GAFI de Gibraltar no sólo mejora nuestra reputación sino que también fortalece nuestra posición como un centro financiero internacional confiable y compatible. Esta es una excelente noticia para la jurisdicción”.

Compromiso político de alto nivel

Nigel Feetham había prometido públicamente que se ofrecería a dimitir como ministro si el GAFI no eliminaba a Gibraltar de la “lista gris”. Tras la destitución de Gibraltar, Nigel Feetham dijo que no sólo no tenía que presentar su dimisión sino que "... ha dado un compromiso político de alto nivel para continuar el trabajo que hemos estado haciendo".

Permanecer fuera de la “lista gris” es un proceso continuo para garantizar que los estándares se mantengan y mejoren en el futuro. AML, CTF y CPF son una preocupación constante y combatirlas es una historia de nunca terminar. Por tanto, no podemos dormirnos en los laureles.

Nigel Piesham dijo: “No sólo nos hemos centrado en nuestra exclusión de la lista, sino también en el trabajo que ya hemos comenzado a planificar para la próxima evaluación, dentro de tres años, para garantizar que nos mantenemos totalmente en línea con los estándares del GAFI. Estamos 100% comprometidos con la lucha contra el crimen económico y desempeñamos nuestro papel con la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo".

Traducción del artículo original publicado en Llanito World