De ropa 'tendía'.

Cuando empecé mi etapa escolar, Franco seguía vivo, mis padres trabajaban ambos, había poco paro, en pocos años tuvieron su casa pagada y coche, la nevera sin huecos y una clase media que podía ir de vacaciones. Con unos 8 años le daba la mano a mis hermanos e íbamos solitos, como tantos otros, caminando al colegio sin miedo a agresiones, violaciones, atracos o ataques de ningún tipo. El ajetreo y el bullicio daban vida en las ciudades a los pequeños comercios. En 1978 se convirtió en la undécima economía del mundo y España se unió definitivamente a los países desarrollados. El régimen no fue perfecto. No me gustan las dictaduras y menos las encubiertas, pero entonces éramos más libres que ahora. Es mi opinión personal en base a mi experiencia de vida. A día de hoy sigo sintiendo el olor que desprendían en el barrio los cordeles con la ropa tendía y sus blancas sábanas mecidas al viento.

