Siglos pidiendo desde reyes, políticos e incluso futbolistas que celebraban el triunfo en la Eurocopa que la Roca vuelve a nuestras manos. No Dwayne Johnson, la otra Roca, la que linda con la española y gaditana La Línea de la Concepción. Ahora resulta que ellos, la Pérfida Albión, nos compran piedras y tierra de nuestra piel de toro para seguir aumentando su superficie, ganándole terreno al mar. No hay más ciego que el que no quiere ver. Mientras la Junta no ve irregularidades en la extracción de piedras en Casares para los rellenos, los ecologistas de Verdemar ven “intereses económicos” en el silencio institucional ante estas acciones invasoras. Poderoso caballero es don dinero y es que resulta curioso que lo que no han logrado las numerosas reivindicaciones patrias lo está logrando la geología. A este paso, el suelo que pisen los llanitos será español. El espíritu de Blas de Lezo sobrevuela sobre los terrenos.

No guts no glory o en la lengua de Cervantes: "Sin agallas no hay gloria".