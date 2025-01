De oculta.

Hace unos días tuve el privilegio de visitar la exposición de Cristina García Rodero en Málaga, en el Centro Cultural de La Malagueta, bajo el nombre de La España Oculta, que a finales de 1973 nació y empezó a recorrer como si de una radiografía visual se tratara de nuestra Piel de Toro más perdida y a la vez olvidada, con su cámara y un proyecto firme y entusiasta, como fotoperiodista. Alabo su trabajo fiel, real, sincero y explícito, sin cortapisas, directo... ¡¡bang bang!!, a quemarropa. Y es ahí donde pienso, inmerso en ese mundo en blanco y negro, que aunque algunos intentan hacernos creer que el color nos rodea, que las cabezas pensantes que nos desgobiernan de vez en cuando deberían decir la verdad para intentar creerlos cuando mienten y no alejarse de la humildad, la mejor compañía en estos lances de la vida política. Recordando al hilo de esta reflexión me acuerdo de ese viejo proverbio árabe: "La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía". Más claro, agua.