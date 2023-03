Era de noche y sin embargo llovía" es un modelo de frase usado para resaltar discursos con teórica lógica pero sin sentido real, absurdos. Y traigo la frasecita porque, hace unos días, un suceso sacudió el submundo de las teorías conspiranoicas; a saber, con sólo dos días de diferencia coincidieron 7 de los 8 números en la Bonoloto.

Como somos anuméricos, no tenemos noción alguna de probablidad y relacionamos sucesos de por sí independientes, parecía que un error de alguien, o el oscuro deseo de hacernos ver quién sabe qué, llevó a alguna élite gobernante a restregarnos que pueden hacer con nosotros lo que quieren, salvo a algunos "despiertos" que están siempre ahí, en perenne guardia de cuñadismo.

Lógicamente, esas afirmaciones siempre llevan algo detrás, que en este caso era del tipo "si nos engañan en esto, qué no harán con otras cosas". Mi tesis es la contraria, si caemos en estos errores sólo estamos dando pistas para que nos puedan engañar en otras cosas vía publicidad, propaganda, etc.

Y es que muchos no terminan de entender que los sorteos y los números no tienen memoria. Por eso, de vez en vez alguien encuentra un truco infalible (casi siempre una nueva versión de la "Martingala", pleno de errores y que ha llevado a la ruina a mucha gente). Pero, repito, los números no tienen memoria.

En nuestros sesgos, no somos capaces de ver que esas dos combinaciones de números tienen la misma probabilidad de salir que cualesquiera otras dos. Sólo es cuestión de tomarlos de dos en dos, no de uno en uno. La probabilidad de ganar es de 1 entre 140.000.000. La probabilidad de acertar dos veces seguidas todos los números más el complementario es siempre la misma, independientemente de la combinación de un día, dos o un milenio. ¿Cuál sería el límite aceptable por estas personas para que no hubiera "tongo"?

Estoy seguro de que el 94,89% de las personas a las que se le plantee esto no estará de acuerdo conmigo, y el otro 4,11% asentirá con gestos cómplices. Eso sí, yo acabo de dividir a la humanidad en dos, aquellos que dirán que no sé de lo que hablo y quienes hayan sumado las dos cantidades y constaten que me he comido un 1%.

En cualquier caso, el hecho de unir dos sucesos absolutamente independientes es algo usado constantemente para manipularnos, el que alguien nos haga ver que dos hechos que no tienen relación causa-efecto son lo lógico y previsible comienza a ser de 1º de manipulador y cada vez nos encontramos con manifestaciones en esta línea.

Y al final yo, en estos temas, siempre me remito a los Maestros, Les Luthiers, quienes en magnífico escorzo decían que "De cada 10 personas que ven la televisión, cinco... son la mitad". Y de ahí no hay quien me baje.