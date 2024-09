A usted, que no se entera

El otro día, viendo la intervención de María Jesús Montero en el Senado, me cuestioné cómo sería preguntarle que en qué consistía el acuerdo firmado con la Generalitat de Cataluña:

–Disculpe, vicepresidenta, ¿en qué consiste el acuerdo sobre la financiación de Cataluña?

–Se lo leo para que usted lo sepa “que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos soportados en Cataluña, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”.

–Pero espere, usted no dijo que “en ningún momento el PSOE o el gobierno compart[iría] la cesión del 100% de tributos ni a esta, ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como ésta, se [dicen] muchas mentiras porque en definitiva la derecha mediática, política, económica de este país está haciendo es intentar desde el minuto uno, desde el 23-J, hacer ilegítimo el gobierno progresista y por tanto presidido por el presidente Sánchez”.

–A ver, ¿no se ha enterado? El acuerdo habla de que la Generalitat gestione, no que se hayan cedido.

–¿Pero no es, acaso lo mismo?

–Mire, el acuerdo “está publicado, con sus puntos y sus comas, y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice”.

–Vamos, ¿Qué es un concierto a Cataluña?

–Es una financiación singular, como la de Teruel, Cuenca o Soria.

–Pero, discúlpeme vicepresidenta, si el País Vasco y Navarra gestionan, recaudan, liquidan e inspeccionan los impuestos soportados en sus territorios y eso se conoce como concierto, ¿es un concierto?

–Perdone que le vuelta a repetir la pregunta, ¿no se ha enterado aún? Igual es que falta pedagogía, porque no se está enterando. Usted podrá utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice, y lo que no dice, no lo dice.

En resumen, al menos no gobierna la derecha.