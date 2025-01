Montero 100x100

Hace algunas semanas supimos que el PSOE-A impulsó una moción de censura para volver a tomar el control del Ayuntamiento de Jaén. Semanas después, dicha moción salió adelante y devolvió al PSOE a la alcaldía de la capital jienense junto a Jaén Merece +. A partir de ahí, los cambios en el PSOE-A se han ido sucediendo en cascada. Juan Espadas renunciaba a disputar la Secretaría General para dejar la alfombra roja a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda.

Montero, plenamente convencida de que su gestión en el Gobierno de España le permitirá recuperar San Telmo para el socialismo andaluz, marcó un nuevo objetivo: la Diputación de Cádiz. Como es bien sabido por usted que me lee, está gobernada desde las últimas elecciones municipales de 2023 por el PP y La Línea 100x100, llave de las dos últimas legislaturas en el ente provincial. El acuerdo que llevó al PP a recuperar el gobierno provincial incluía la aprobación del nuevo PGOU de La Línea, el desdoble del Higuerón o la finalización de las obras de la residencia de mayores de Santa Margarita entre otras medidas. Estando a apenas 4 meses de la mitad de legislatura, los resultados son tan dispares que, en noviembre, Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación por La Línea 100x100, tuvo que amenazar a su socio con romper el acuerdo de gobierno si no finalizaba las obras de la residencia. Dos días después, literal, PP y 100x100 anunciaron un plan de finalización de obras que, aún no incluyendo fechas concretas, satisfizo los intereses de los independientes linenses. Sin embargo, María Jesús oyó cantos de sirena.

En las últimas semanas, Montero ha pasado de prometer no dar a Cataluña una fiscalidad diferencial (igual recuerda mi anterior tribuna donde comentamos como explicaba su idoneidad) a llamar a su alter ego en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, para hacer una oferta a La Línea 100x100 por su apoyo para volver a la Diputación. La oferta es dar a La Línea una demanda histórica de la ciudad que siempre se le ha negado: una fiscalidad diferenciada que le permita atraer empresas e inversiones desde Gibraltar. Obviamente, una oferta irrechazable, pero sobre la que surgen numerosas preguntas: ¿qué tiene que decir el PP al respecto?, ¿puede ofrecer algo más a La Línea sin ofender a Landaluce? Pero, lo más importante aún, ¿puede 100x100 fiarse de alguien que nos promete lo que prometió a Cataluña y ahora niega haberlo prometido? Tengo dudas sobre si María Jesús Montero, otrora Consejera de Hacienda de la Junta, pueda reunir las simpatías suficientes para mover a Juanma Moreno de San Telmo. Pero, de lo que no tengo dudas es que usará todas las herramientas que tenga a su disposición para hacerlo, aunque eso signifique prometer lo que siempre negó.