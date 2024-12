De monstruos.

Algeciras/Golpear donde más duele, enfocando la ira y la sinrazon en los hijos para hacer el mayor daño posible a sus parejas. Así actúan estos criminales. leo el último caso de un bebé asesinado en Jaén que presentaba golpes y mordiscos, las mismas lesiones que su gemelo hospitalizado, y no puedo llamar a estos monstruos animales, porqué estos últimos demuestran mas empatía que ellos. Deberían cambiar las leyes de una vez por todas y endurecerlas para que tipejos de está calaña se pudran en las cárceles. Son carne de cañón, su hábitat natural es la prisión y ahí deben estar. El mal no es lo que entra en un hombre, sino lo que sale de él. Como dijo Albert Einstein: "El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad". No luchar por lo que quieres sólo tiene un nombre y se llama perder. No perdamos la esperanza y luchemos.