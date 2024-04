El mercado Torroja

El Ayuntamiento de Algeciras anunció ayer un nuevo servicio para fomentar las compras en el mercado Ingeniero Torroja, en esta ocasión por teléfono, con la edición de una publicación que será distribuida entre los clientes. Otros intentos anteriores por aumentar las ventas de un espacio que se basa más por los sentidos y por la pureza de elegir directamente productos frescos a muy buen precio no consiguieron fructificar, como la puesta en marcha de páginas web y aplicaciones, con fondos europeos, que no tuvieron continuidad. La última se lanzo en octubre y no ha tenido mucho éxito.