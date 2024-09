Me van a tener que disculpar que por segunda semana consecutiva dedique esta columna a un libro, pero creo que merece la pena. Les voy a hablar además de un libro de poesía. Sí, poesía en tiempos complejos. Su título es El mar que nos une y su autor es un joven poeta algecireño llamado Manuel Garnica. El autor nos presenta la obra en la contraportada como un poemario que nos transporta al océano, al romper de las olas, a ese espacio donde el amor es eterno, donde todo se conecta y toma sentido. Como ven es un libro que nace de una sensibilidad especial.

Para mí, asistir a la presentación de este libro el pasado lunes 23 fue muy emotivo en cuanto que Manuel Garnica es uno de mis alumnos de la Facultad de Derecho en su Sede de Algeciras que desde el inicio mostró unas cualidades singulares, dotado de una gran curiosidad científica destacó siempre por su interés, dedicación y esfuerzo a la asignatura que imparto, Derecho Internacional Público. En 2022 obtuvo el premio Rafael Viso que otorga el Ateneo de Algeciras y ya se había dado a conocer con un primer libro de poesía publicado con el título Joven sin alas. El acto de la presentación que fue muy emotivo tuvo lugar en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras y estuvo brillantemente conducido por Juan Emilio Ríos, otro poeta algecireño, ya consolidado y con una abundante obra literaria y presidente del Ateneo de Algeciras. Allí se leyeron e interpretaron poemas por otros poetas de la zona. Durante la presentación estuve reflexionando sobre el papel de la universidad en la zona y como, probablemente, si no existiera el Campus Bahía de Algeciras talentos como el de Manuel Garnica hubieran salido fuera y, con casi total seguridad, no volverían de nuevo a este territorio salvo a pasar las vacaciones con su familia. El Campus debe cumplir, entre otras funciones, la de retener el talento de la zona, que hay y mucho, y ofrecer la posibilidad de que se formen y crezcan en el Campo de Gibraltar y, por qué no, que encuentren aquí su futuro. Un futuro mejor para todos.

Pero volvamos al libro. Es una obra llena de sensibilidad, fácil de leer, cargada simultáneamente de ternura, pasión y, a su vez, una profunda carga de reivindicación y defensa de un mundo mejor en un inteligente y sutil posicionamiento crítico y social. Hay guiños hacia Rafael Alberti, Luis Cernuda, Mario Benedetti y Pablo Neruda. El libro, publicado por la editorial Cuadranta, está prorrogado por Juan José Téllez y cuenta con un epílogo de Juan Emilio Ríos. Termino con sus palabras “pasen y lean y abran los poros de la piel para sentir, para experimentar sensaciones sin ningún tipo de paliativo ni de anestesia”. Lean El mar que nos une. Se lo recomiendo.