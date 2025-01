De mala fe

Estos últimos días se reflejaba en las páginas del periódico británico The Telegraph que una de las peores playas de Europa (según sus privilegiadas mentes o la IA) es una de La Línea de la Concepción. Para asegurar esta noticia, según ellos, se basan en algunas características muy concretas que tiene el municipio: la cercanía de la refinería, el Peñón, el crimen organizado... Casi na, y se quedan tan panchos. Yo a modo personal les aconsejo que vengan este verano a sus playas un día de poniente, se den un buen baño, disfruten de un espeto de sardinas, pescaíto frito, degusten el Africanito en cualquiera de sus bares o chiringuitos, se coman pa merendar una Japonesa y disfruten de una ciudad acogedora, trabajadora y alegre que tiene mucho bueno que ofrecer, además de esos malditos estereotipos que no son mayoría. Es enero y el frío tiene dientes, así debo recordaros que vuestros compatriotas llanitos disfrutan de esta tierra fronteriza y vecina. Como dijo Shakespeare: "No ensucies la fuente donde has apagado tu sed".