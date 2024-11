Ya tenemos el lío formado. El pasado lunes comenzaron las obras para demoler el puente que desviaba el tráfico hacia Tarifa en el nudo de Los Pastores, aunque siempre se formaba atasco en horas punta –y a casi cualquier hora en verano–, ahora todo el tráfico, vaya a Tarifa o se quede en Algeciras, tiene que circular por el mismo carril, lo que supone un tapón importante en una de las dos únicas salidas que tiene la ciudad.

Todavía no me he atrevido a circular por la nueva megarrotonda, y menos ganas me entran de hacerlo después de ver las grandes colas que se están formando, que también afectan a la carretera de los Yankis, por la que se está haciendo más que complicado salir de Getares.

También se ven muy afectadas las empresas del polígono industrial Cortijo Real, que ven como su salida a la carretera está bloqueada. Teniendo en cuenta que muchas de ellas se dedican al transporte de mercancías por carretera, este tapón, que como poco se extenderá hasta finales de julio de 2025, ya está suponiendo un enorme perjuicio para los trabajadores. Y no me quiero imaginar qué pasará no solo en Los Pastores, sino a lo largo de toda la circunvalación, cuando llegue el tiempo de ir a la playa.

Que sí, que es una obra necesaria para mejorar el Acceso Sur a Algeciras y al Puerto. Pero cuando los trabajos estén terminados el lado estrecho del embudo se llevará unos kilómetros más allá, a la altura de La Marchenilla, sin que se dé la definitiva y ansiada solución al desdoble de la N-340 hasta Vejer en el único tramo de la carretera que une Cádiz con Barcelona a través del litoral que solo tiene un carril por sentido.

Con estas obras la ciudad tiene ahora un doble tapón. El del Acceso Norte tampoco le va a la zaga, con accidentes casi a diario, con continuos atascos en horas punta y la existencia de tres semáforos que hacen un suplicio la circulación en determinados momentos del día.

Es verdad que está en estudio la variante exterior de Algeciras, pero es un proyecto que llega demasiado tarde y se queda demasiado corto porque solo se contempla hasta el enlace con la A-381, en Los Barrios, cuando se hace necesario que la variante llegue hasta prácticamente el enlace con la AP-7, liberando de tráfico una sobrecargada A-7 en el arco de la Bahía.

Cuando uno ve que en otras zonas de España hay autovías amplias y modernas en lugares que no soportan tanta intensidad de tráfico le entra un poco de envidia, pero no sana, de la otra.