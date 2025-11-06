Juanma Moreno en los tiempos de la Nocilla

Si Pedro Sánchez es capaz de escribir un libro, cualquiera puede hacerlo. Es lo que debió pensar Juanma Moreno y dicho y hecho. Su criatura literaria ya anda por las librerías cumpliendo todas las condiciones del curioso género de la hagiografía política a mayor gloria y beneficio de su propio firmante: un variado no demasiado riguroso de vivencias personales con otras de trayectoria pública, escritas a cuatro manos con un negro y pensadas más para la propia promoción personal en tiempos de campaña y en el acto de presentación que en su perpetuación en las bibliotecas.

En el que se celebró en Sevilla, según cuentan las crónicas, Juanma Moreno se refirió a los tiempos duros en los que penaba en una oposición que parecía que iba para eterna y en los que nadie daba un duro por él. Años aquellos en los que el PSOE parecía el dueño por derecho divino del poder en Andalucía. Esos tiempos no duraron poco: desde que fue desembarcado deprisa y corriendo para sustituir a Juan Ignacio Zoido en 2014 hasta la misma noche electoral de diciembre de 2018 en que una carambola lo colocó a las puertas del Palacio de San Telmo. Durante todo ese tiempo no pasaba un día sin que recibiera zancadillas y puñaladas dentro de su propio partido, con la leal colaboración de sus terminales sociales y mediáticas. No le costará trabajo recordar al presidente de la Junta, porque estas cosas no se olvidan, que los mismos que hoy aparecen como sus más fieles aliados y propagandistas son los que le pusieron el mote de Moreno Nocilla y difundieron tan simpática ocurrencia a los cuatro vientos.

Hoy Juanma Moreno se puede permitir el lujo de evocar aquellos tiempos con una sonrisa porque ha sabido aprovechar la oportunidad que la política le ha puesto por delante y eso demuestra que ha sido capaz de utilizar la inteligencia y la astucia. Aquellos años en los que lo que se esperaba de él es que hiciera las maletas quedan ya muy lejanos. Pero seguro que tiene claro quienes desde dentro del PP y desde las cercanías estuvieron moviendo el agua para que él se ahogara. Por mucho que ahora quieran aparecer como el coro que canta las alabanzas del héroe. Cosas y miserias de la política.