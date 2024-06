Este próximo domingo, 9 de junio, tendrán lugar las Elecciones Europeas. Para muchos igual son las elecciones menos importantes de todas en las que hay que votar. No es lo mismo votar al alcalde de tu ciudad, que igual hasta lo conoces, que votar en las elecciones europeas, sobre todo cuando podemos tener dudas de cómo funciona la Comisión, el Parlamento o el Eurogrupo.

Estas elecciones suelen generar desinterés y tienen una participación inferior a otras elecciones nacionales o regionales. Sin embargo, estas elecciones son, posiblemente, las más importantes para nuestro país. Hace tiempo ya que la política en ciertos ámbitos no se desarrolla en Madrid, sino en Bruselas. Es por ello, que votar con conocimiento de causa no sólo es relevante, sino necesario. Políticas relacionadas con la pesca y la agricultura se deciden en Europa. También, políticas energéticas o de responsabilidad social y medioambiental.

Esta legislatura, sin ir más lejos, hemos visto como la Unión tomaba la medida más importante y con mayor repercusión de su historia: el plan Next Generation. Este plan supuso la primera emisión de bonos de deuda conjunta de los países que forman la Unión, es decir, bonos por valor de dos mil trillones de € emitidos de forma conjunta para financiar proyectos de desarrollo y resiliencia que buscan fomentar energías renovables que reduzca la dependencia de fuentes fósiles procedentes de otros países (como Rusia o China). La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que la Unión Europea es una necesidad, no sólo por los valores que transmite, sino también porque de forma separada no somos nada en un mundo cada vez más globalizado.

Sin duda alguna, la Unión Europea tiene muchos, muchísimos puntos de mejora. Por ello, votar opciones que dicen que fuera de la Unión se vive mejor, es votar de forma irresponsable. El futuro de España pasa por Europa y por ello el domingo debemos votar con conciencia de lo que queremos. No te quedes en casa.