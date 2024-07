“Giro copernicano” es una expresión kantiana, hace alusión a la hipótesis de Copérnico cuando quiso precisar las posiciones de los planetas asumiendo que la Tierra se movía y el sol estaba quieto; Kant se apropió de la imagen y la aplicó a su racionalismo, pensó que los problemas del conocimiento radicaban en que observando los objetos se nos pasó analizar al sujeto, que es quien impone las formas, esquemas e ideas que componen lo conocido.

Algo así está ocurriendo a las derechas, que alucinan viendo lo radicales que son las izquierdas, cuando en realidad los programas (constitucionales, por cierto) de esas izquierdas no pasan de una socialdemocracia moderada mientras los suyos han ido desplazándose a posiciones (anticonstitucionales, por cierto) que frisan el peligro. Necesitan un giro copernicano que les permita apercibirse del origen de sus errores, que está en ellos, no en los otros.

El espejismo del Reino Unido o la inversión de las encuestas en Francia no deben engañarnos, cuando estos procesos comienzan no los para ni Dios (otra prueba más de su inexistencia). Si la democracia ha de unirse en frentes populares para defender la racionalidad, eso rearma aún más a los ultrarreaccionarios, que ven justificada una defensa contra quienes les impiden el acceso al poder (suyo). Frente popular y golpe de Estado son expresiones casi consecuentes en Historia, hagan memoria.

Que nuestra derecha ha perdido la razón lo prueba Ayuso. Una cosa es criticar la actuación de un juez, de una fiscal, y otra afirmar que cuerpos de seguridad y juzgados actúan la dictado del Gobierno. Esta mujer traspasa todas las barreras con sus soflamas yo me atrevería a afirmar de la legalidad, primero porque ella comparte la gestión del Estado presidiendo Madrid (nada menos) y eso incluye seguridad y Justicia; segundo porque el mismo día de las declaraciones de Nacho Cano (parece que Ayuso le ha prestado a M. Á. Rodríguez, ¿o es éste quien maneja a los dos?) la policía y un juzgado intervinieron contra el hermano de Pedro Sánchez y en mil cosas más que no tienen por qué convenir a Stalin, digo al Presidente.

El afán de poder a cualquier precio ciega. La paranoia te lleva a la agresión por autodefensa. No recuerdo en democracia un Gobierno menos corrupto que el actual, no he dicho que no lo sea, pero comparando con lo que hemos visto en este país del PP y del PSOE uno se pregunta ¿de dónde brota esa violencia y ese odio buscabullas que convierte a la gente de la clase mayoritaria (funcionaria, trabajadora o autónoma pequeña, en la búsqueda de unos derechos, sanidad, educación, transportes, servicios públicos, vivienda... y oportunidades para las siguiente generaciones que permitan una vida digna) en enemigos de la libertad?

Personajes como Nacho cano o Ayuso deberían ser un antídoto democrático contra esa élite de mentira, ególatra, ensimismada, incapaz y afortunada a quienes la vida, el entorno o la psicopatía les hace llegar hasta donde se creen por encima de todos. Si usted apoya eso, permita mi decepción, o es muy inocente o es como ellos.