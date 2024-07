Tirando del comodín del señor Google me dice que fue en 1925 cuando Anatol Josepho (inmigrante judío a E.E.U.U desde Rusia) inventó el origen del concepto moderno de fotomatón. Se trataba de una cámara frente a una cortina que tapaba el fondo, con un asiento regulable para que la persona o personas que entrasen en la cabina se colocaran delante de ella para hacerse la foto. Le compraron la patente por un millón de dólares. Recuerdo que por cada barrio solías encontrarte con alguna. Cuántas historias detrás de cada tira de cuatro fotografías. No era difícil ver a alguna que otra pareja echar la cortinilla para dar rienda suelta a besos escondidos, fugaces, eternos o lo que surgiera, llevados por la pasión del momento. Lo dijo Cartier-Bresson: "Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje”. He dicho.