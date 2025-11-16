Una escala reveladora

El portacontenedores ONE Innovation, icono de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE), viaja desde Algeciras rumbo a Singapur semanas después de pulverizar el récord mundial de carga de contenedores (22.233 teus ) y dentro de la misma rotación del servicio logístico. La escala refuerza la posición del Puerto algecireño como hub logístico clave en el sur de Europa y lo consolida como un punto de conexión entre Asia y Europa, fundamental para la cadena de suministro global.