De domingos

Algeciras/Hoy es de esos con un plus añadido. Alcaraz en la final de Wimbledon, nuestra selección a 90 minutos de ser la Campeona de Europa y Domingo rociero en La Línea, que hace unas horas empezó su Feria, bien llamada La Salvaora. Playas y piscinas se llenarán de sombrillas multicolores, niños con palas, cuerpos al sol, olor a salitre, táperes de tortilla, filetes empanados y pimientos, entre otras exquisitas viandas typical spanish. La jornada invita a ello. Isak Dinesen dijo que "la cura para cualquier cosa es el agua salada .. sudor, lágrimas o el mar". Es mediodia y el astro rey empieza a apretar sin piedad. En el día de más calor haz algo, no hagas nada o haz lo que debas, un servidor seguira buscando esa lágrima en la arena. He dicho.