Los ciclos

"Aunque el hecho de no saber elegir se podría considerar un acto de autodestrucción, con mucha frecuencia constituye un acontecimiento decisivo que lleva aparejada una amplia oportunidad de volver a desarrollar la naturaleza instintiva. Es una útil caída del acantilado proyectado por el "Yo" para introducir a una mujer en las profundidades de su naturaleza salvaje. La iniciación empieza con el trato desventajoso que hizo mucho tiempo atrás cuando estaba todavía medio dormida. El sopor de la psique femenina es un estado muy parecido al sonambulismo. En su transcurso caminamos y hablamos pero estamos dormidas.

El símbolo del manzano florido del cuento de "La doncella manca" representa nuestra vida más profunda, un bello aspecto de las mujeres, la faceta de nuestra naturaleza que hunde sus raíces en la Madre Tierra para recibir el alimento desde abajo. El árbol es el símbolo arquetípico de la individualización: se considera inmortal, pues sus semillas siguen viviendo, su sistema de raíces ofrece cobijo y revitaliza y es la sede de toda una cadena alimentaria de vida. Como la mujer, un árbol tiene también sus estaciones y sus fases de desarrollo; tiene invierno y primavera.

Cuando hablamos de la vida de una mujer en relación con el símbolo del árbol, nos referimos a la desbordante energía femenina que nos es propia y que se manifiesta de manera cíclica a modo de mareas que suben y bajan con regularidad de la misma manera que la primavera psíquica sucede al invierno psíquico. Sin la renovación de este floreciente impulso en nuestras vidas, la esperanza queda sepultada y no se remueve la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón. El manzano florido es nuestra vida profunda.

No tienes por qué avergonzarte ni reprocharte nada si has malbaratado las floridas ramas. Sí, no cabe duda de que has sufrido por ello. Y es posible que hayas desperdiciado años e incluso décadas. Pero hay una esperanza.

El despertar es tan inmediato que hasta duele; pero… una vez despierta, el dolor de la mujer es consciente. Y cuando el dolor es consciente, la mujer puede hacer algo con él. Lo puede utilizar para aprender, fortalecerse y adquirir sabiduría".

Este es un breve destello de todo el conocimiento profundo que guarda el libro del que está sacado. Hablo de Mujeres que corren con los lobos en el que su autora, Clarissa Pinkola Estés, ha creado una psicología femenina en su sentido más verdadero, que no es otro que el que lleva al conocimiento del alma.